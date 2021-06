Denílson revela que guarda camisa de um dos turcos de lance famoso da Copa do Mundo de 2002

O ex-jogador Denílson comentou em um vídeo publicado no Instagram sobre o que lembrava sobre o famoso lance em que ele é perseguido por quatro turcos na semifinal da Copa do Mundo de 2002, que completa 19 anos neste sábado. O atual comentarista da Band afirmou que aquela foi uma jogada que ficou eternizada nos olhos do torcedor brasileiro e do mundo.

- O Luizão estava mais próximo de mim e eu confesso que quando fiz o primeiro drible, eu tinha um timing pra tocar pro Luizão, e ai passou uns segundo e perdi esse tempo. Então naquele momento minha ideia era segurar a bola, receber uma falta. Ai eu percebi aqui alguém do meu lado, ai eu diminui a passada, recebo uma carga nas costas e me jogo, e o juiz marca a falta - relembra o lance sobre o ponto de vista dele.

Denílson falou ainda sobre a volta pro hotel e que só foi se dar conta da grandeza do lance após a aposentadoria do futebol.

- Voltei pro hotel, a imprensa vindo falar comigo que eu tinha realizado a jogada da Copa do Mundo. E eu não dei muita importância. (...) A repercussão eu só fui me dar conta depois que parei de jogar, porque em qualquer lugar, eventou ou trabalho as pessoas me perguntam sobre essa jogada. A imagem não sai da cabeça do torcedor. Eu fico muito honrado e grato por isso - destacou.

No mesmo vídeo, Denílson foi desafiado a ler os nomes dos quatro turcos que participaram do lance e se deu conta que tinha guardado com ele a camisa de um deles. Ele pediu para um amigo buscar e mostrou a 8 de Tugay Kerimoğlu, que aparece perseguindo Denílson durante a jogada. Veja o vídeo!