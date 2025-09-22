Dembélé supera concorrência e conquista a Bola de Ouro 2025

O francês Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo e levou a Bola de Ouro 2025, premiação da France Football realizada nesta segunda-feira (22). Campeão da Champions League e de todos os títulos nacionais pelo PSG, o atacante encerrou a temporada com 35 gols e 16 assistências, sendo decisivo nas conquistas parisienses.

VEJA MAIS

A edição de 2025 da Bola de Ouro reuniu alguns dos principais destaques do futebol europeu na última temporada. Barcelona e PSG dominaram a lista de favoritos, com nomes que brilharam tanto em títulos coletivos quanto em desempenhos individuais.

O prêmio da France Football é considerado o mais tradicional e prestigiado do futebol mundial. Criado em 1956, já coroou lendas como Pelé, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e segue como referência máxima na consagração de talentos individuais no esporte.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)