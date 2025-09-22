Dembélé supera concorrência e conquista a Bola de Ouro 2025 Francês desbancou joia Lamine Yamal e levou premio de melhor do mundo em 2025. Iury Costa 22.09.25 17h58 Ousumane Dembélé é o bola de ouro da temporada 2024/25. (Foto: Divulgação/ Ballon d'Or) O francês Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo e levou a Bola de Ouro 2025, premiação da France Football realizada nesta segunda-feira (22). Campeão da Champions League e de todos os títulos nacionais pelo PSG, o atacante encerrou a temporada com 35 gols e 16 assistências, sendo decisivo nas conquistas parisienses. VEJA MAIS Vini Jr. fica fora do top-10 e termina em 16º na Bola de Ouro após vice em 2024 Real Madrid boicota cerimônia da Bola de ouro pelo segundo ano consecutivo A edição de 2025 da Bola de Ouro reuniu alguns dos principais destaques do futebol europeu na última temporada. Barcelona e PSG dominaram a lista de favoritos, com nomes que brilharam tanto em títulos coletivos quanto em desempenhos individuais. O prêmio da France Football é considerado o mais tradicional e prestigiado do futebol mundial. Criado em 1956, já coroou lendas como Pelé, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e segue como referência máxima na consagração de talentos individuais no esporte. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fifa prêmio bola de ouro esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B 22.09.25 19h44 SÉRIE B Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada 22.09.25 18h57 Da pra sonhar? Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar 22.09.25 18h29 BOLA DE OURO Dembélé supera concorrência e conquista a Bola de Ouro 2025 Francês desbancou joia Lamine Yamal e levou premio de melhor do mundo em 2025. 22.09.25 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Há 109 anos, o Clube do Remo entrava em campo pela primeira vez em sua história; saiba mais O dia 21 de abril marca a data da estreia do então Grupo do Remo, que nasce como esporte das águas, mas logo migra para os gramados, onde segue à risca a alcunha de 'Filho da Glória e do Triunfo' 21.04.22 12h56 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17 PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 CARATÊ FKEPA premia os melhores do caratê paraense da temporada de 2018 Cerca de 28 atletas foram agraciados pela federação entre eles Maisa Silva, da Senshinkai, e Maitê Honda, da Academia Machida considerada revelações do ano. 25.01.19 12h56