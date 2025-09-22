Capa Jornal Amazônia
Vini Jr. fica fora do top-10 e termina em 16º na Bola de Ouro após vice em 2024

Estadão Conteúdo

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, terminou na 16ª posição no prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista France Football. Vice na última temporada, o brasileiro acabou ficando fora do top-10 da tradicional premiação, cuja cerimônia de entrega ocorre nesta segunda-feira, em Paris.

Na temporada passada, Vini Jr. registrou 24 gols e 16 assistências em 66 partidas por Real Madrid e seleção brasileira. Pelo clube merengue, levantou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, títulos importantes, mas insuficientes para alavancar sua colocação na votação.

O prêmio considera o desempenho entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Nesse recorte, o brasileiro teve dificuldade em manter regularidade nas fases decisivas, o que pesou diretamente em sua ausência no grupo principal da lista. Entre seus companheiros de clube, Jude Bellingham apareceu apenas na 23ª posição.

Outro brasileiro na disputa é Raphinha, ainda sem posição confirmada. O atacante do Barcelona aparece entre os 30 melhores do mundo e vai terminar a temporada à frente de Vini Jr. A imprensa espanhola, inclusive, publicou neste domingo uma reportagem na qual afirma que o jogador do clube merengue "retrocedeu cinco anos".

Após o vice na última temporada, Vinicius viveu um momento de queda. Sob o comando de Xabi Alonso, perdeu espaço no time titular do Real Madrid, além de ter ficado fora da última convocação da seleção brasileira feita por Carlo Ancelotti. O contraste com o status de protagonista em anos anteriores é evidente.

Apesar das críticas individuais, o Real Madrid mantém desempenho sólido e lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos. Vini Jr. segue integrado ao elenco e tem nova oportunidade de reagir nesta terça-feira, às 16h30, contra o Levante, fora de casa, pelo torneio nacional.

Confira as posições conhecidas da Bola de Ouro: 11º - Pedri (Barcelona) 12º - Khvicha Kvaratskhelia (PSG) 13º - Harry Kane (Bayern de Munique) 14º - Désiré Doué (PSG) 15º - Viktor Gyokeres (Sporting/Arsenal) 16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil) 17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia) 18º - McTominay (Napoli e Escócia) 19º - João Neves (PSG e Portugal) 20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina) 21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné) 22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina) 23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) 24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha) 25º - Dumfries (Inter de Milão e Holanda) 26º - Haaland (Manchester City e Noruega) 27º - Rice (Arsenal e Inglaterra) 28º - Van Djik (Liverpool e Holanda) 29º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha) 30º - Olise (Bayern de Munique e França)

futebol

Bola de Ouro

Real Madrid

Vinícius Júnior
Esportes
