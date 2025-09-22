Real Madrid boicota cerimônia da Bola de ouro pelo segundo ano consecutivo Estadão Conteúdo 22.09.25 12h13 O Real Madrid não estará presente na cerimônia da Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira, 22, a partir das 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Este é o segundo ano consecutivo em que o clube, como organização, boicota a premiação, em função da insatisfação registrada na última edição, muito pela derrota de Vinicius Júnior no troféu de melhor jogador do mundo. A informação foi dada pelo As, da Espanha, e confirmada pelo Estadão. No último ano, Vini Jr. era tido como favorito para a conquista da Bola de Ouro - que seria a primeira de um atleta brasileiro desde 2007, com Kaká. Entretanto, a delegação merengue, que se preparava para viajar à França, recebeu informações de que o atacante não venceria o prêmio, e desistiu da viagem. A comitiva madrilenha contava com cerca de 50 pessoas. À época, o Real Madrid afirmou que a "Bola de ouro deixava de existir" para a organização. Também reiterou que "não iria onde não é respeitado". Um ano depois, as rusgas entre clube e revista France Football, que organiza a cerimônia e a premiação, continuam. Como clube, o Real Madrid não deve enviar nenhum de seus representantes. Tampouco Florentino Pérez, presidente, marcará presença. O atletas indicados, no entanto, estão livres para decidir se viajam ou não para a Paris. Individualmente, no entanto, a tendência é que as cenas de 2024 se repitam. Mesmo que Vini Jr. esteja indicado à Bola de Ouro, poucas são as chances de o brasileiro vencer, muito pela temporada abaixo do esperado que teve em 2024/2025. Além dele, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, companheiros na Espanha, também estão entre os indicados à premiação. O Real Madrid enfrenta o Levante, nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol. Essa proximidade de datas também faz com que os jogadores da equipe masculina decidam por não prestigiar a cerimônia. Além do trio, Thibaut Courtois e Dean Huijsen, indicados aos troféus Yashin e Kopa, completam a lista de indicados do clube merengue no elenco masculino. No feminino, segundo informações da imprensa espanhola, apenas Caroline Weir, indicada a melhor jogadora do mundo, deve estar presente no teatro em Paris. Além dela, Linda Caicedo também está entre as indicadas à Bola de Ouro, na categoria de melhor sub-21. O impacto da ausência do Real Madrid no último ano foi sentida. Apesar da derrota de Vini Jr., o clube foi eleito como o melhor do mundo durante a cerimônia. Entretanto, não havia nenhum representante merengue para subir ao palco. Hansi Flick, técnico do Barcelona, chegou a alfinetar o Real Madrid pela ausência na última temporada. "Acredito que Lamine (Yamal) receberá este troféu, ainda que não possa garantir que seja agora, mas estar ali é ter respeito", disse o treinador, em entrevista coletiva. "Qualquer que seja o vencedor é merecido. Temos que ir, aproveitar o evento e demonstrar respeito pelos ganhadores. Isso é de vital importância." Desde que a premiação foi instituída pela France Football, o Real Madrid teve oito jogadores eleitos melhor do mundo na Bola de Ouro. Di Stéfano e Kopa conquistaram nos anos 1950. Nos anos 2000, Figo, Ronaldo Fenômeno e Cannavaro também foram eleitos pelo júri. Já Cristiano Ronaldo, quatro vezes ao longo da década de 2010, Luka Modric e Karim Benzema fecham a lista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Bola de Ouro boicote COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 