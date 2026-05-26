Dembelé e Hakimi voltam ao PSG na semana da final da Champions e ampliam opções de Luis Enrique Com uma distensão muscular na panturrilha, Dembelé será monitorado pelo departamento médico para avaliar o grau de sua recuperação Estadão Conteúdo 26.05.26 15h41 Dembelé, do PSG (Instagram @psg) O técnico Luis Enrique teve uma boa notícia ao iniciar os trabalhos nesta terça-feira no Paris-Saint-Germain. Restando quatro dias para a final da Champions League contra o Arsenal, o comandante contou com o retorno de dois importantes jogadores do elenco principal: o lateral-direito Hakimi e o atacante Dembelé. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o defensor marroquino já vinha aprimorando a parte física em treinos individuais. Segundo informações do jornal francês L'èquipe existe a expectativa de que ele possa até ser titular. A decisão, no entanto, vai passar pela avaliação de Luis Enrique. Substituído na derrota de 2 a 1 para o Paris FC na última rodada do Campeonato Francês, Dembelé passou os últimos dias descansando. Com uma distensão muscular na panturrilha ele será monitorado pelo departamento médico para avaliar o grau de sua recuperação. Com pouco tempo para a final do mais nobre torneio europeu de clubes, os dois jogadores trabalham agora para iniciar jogando a decisão do próximo dia 30 deste mês, em Budapeste, na Hungria. Caso não sejam confirmados como titulares, Luis Enrique ganha duas opções de luxo no banco de reservas para utilizar no decorrer do confronto. Atual campeão da Champions, o PSG quer aproveitar a semana para ajustes finais. Luis Enrique reuniu o elenco nesta terça-feira após dois dias e meio de descanso e agora vai centrar foco também na parte psicológica para o duelo contra os ingleses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol PSG Dembelé Hakimi Champions COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36