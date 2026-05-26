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Dembelé e Hakimi voltam ao PSG na semana da final da Champions e ampliam opções de Luis Enrique

Com uma distensão muscular na panturrilha, Dembelé será monitorado pelo departamento médico para avaliar o grau de sua recuperação

Estadão Conteúdo
fonte

Dembelé, do PSG (Instagram @psg)

O técnico Luis Enrique teve uma boa notícia ao iniciar os trabalhos nesta terça-feira no Paris-Saint-Germain. Restando quatro dias para a final da Champions League contra o Arsenal, o comandante contou com o retorno de dois importantes jogadores do elenco principal: o lateral-direito Hakimi e o atacante Dembelé.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, o defensor marroquino já vinha aprimorando a parte física em treinos individuais. Segundo informações do jornal francês L'èquipe existe a expectativa de que ele possa até ser titular. A decisão, no entanto, vai passar pela avaliação de Luis Enrique.

Substituído na derrota de 2 a 1 para o Paris FC na última rodada do Campeonato Francês, Dembelé passou os últimos dias descansando. Com uma distensão muscular na panturrilha ele será monitorado pelo departamento médico para avaliar o grau de sua recuperação.

Com pouco tempo para a final do mais nobre torneio europeu de clubes, os dois jogadores trabalham agora para iniciar jogando a decisão do próximo dia 30 deste mês, em Budapeste, na Hungria. Caso não sejam confirmados como titulares, Luis Enrique ganha duas opções de luxo no banco de reservas para utilizar no decorrer do confronto.

Atual campeão da Champions, o PSG quer aproveitar a semana para ajustes finais. Luis Enrique reuniu o elenco nesta terça-feira após dois dias e meio de descanso e agora vai centrar foco também na parte psicológica para o duelo contra os ingleses.

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