Dembélé detona companheiros após derrota do PSG no Francês: 'Colocar o clube em 1º lugar'

Eleito o melhor jogador do mundo e um dos destaques do Paris Saint-Germain em temporada na qual o jogo coletivo se destacou nas conquistas do Campeonato Francês, Champions League, Supercopa, Copa da França e Mundial de Clubes, Dembélé foi duro nesta sexta-feira com seus companheiros. Após derrota por 3 a 1 diante do Rennes, o atacante disparou contra jogadores que não estão pensando no time.

"Na última temporada, colocamos o clube, o escudo, o Paris Saint-Germain em primeiro lugar, antes de pensarmos em nós mesmos", iniciou seu desabafo ao PSG Report, visivelmente incomodado com a apresentação fora de casa.

"Acho que precisamos reencontrar isso, principalmente neste tipo de jogo. Começamos muito mal. Depois disso, o Rennes jogou muito bem", frisou. "Precisamos mostrar mais garra e, acima de tudo, jogar pelo Paris Saint-Germain para conseguirmos vencer as partidas. Porque se cada um jogar só para si em campo, não vai funcionar, não vamos conquistar os títulos que queremos", concluiu.

Procurando evitar um incêndio maior no vestiário, o técnico Luiz Felipe optou pela diplomacia e amenizou as cobranças de Dembélé, tratando a bronca como desabafo de saída de campo.

"Jamais permitirei que um jogador esteja acima do clube. Nesse ponto, é claro. O responsável pela equipe sou eu, mas nem eu, nem o diretor esportivo, nem o presidente, nem os jogadores. Essas declarações não valem nada. Elas vêm da frustração com a partida que acabou de terminar", disse o comandante espanhol.