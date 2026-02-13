Dembélé detona companheiros após derrota do PSG no Francês: 'Colocar o clube em 1º lugar' Estadão Conteúdo 13.02.26 19h27 Eleito o melhor jogador do mundo e um dos destaques do Paris Saint-Germain em temporada na qual o jogo coletivo se destacou nas conquistas do Campeonato Francês, Champions League, Supercopa, Copa da França e Mundial de Clubes, Dembélé foi duro nesta sexta-feira com seus companheiros. Após derrota por 3 a 1 diante do Rennes, o atacante disparou contra jogadores que não estão pensando no time. "Na última temporada, colocamos o clube, o escudo, o Paris Saint-Germain em primeiro lugar, antes de pensarmos em nós mesmos", iniciou seu desabafo ao PSG Report, visivelmente incomodado com a apresentação fora de casa. "Acho que precisamos reencontrar isso, principalmente neste tipo de jogo. Começamos muito mal. Depois disso, o Rennes jogou muito bem", frisou. "Precisamos mostrar mais garra e, acima de tudo, jogar pelo Paris Saint-Germain para conseguirmos vencer as partidas. Porque se cada um jogar só para si em campo, não vai funcionar, não vamos conquistar os títulos que queremos", concluiu. Procurando evitar um incêndio maior no vestiário, o técnico Luiz Felipe optou pela diplomacia e amenizou as cobranças de Dembélé, tratando a bronca como desabafo de saída de campo. "Jamais permitirei que um jogador esteja acima do clube. Nesse ponto, é claro. O responsável pela equipe sou eu, mas nem eu, nem o diretor esportivo, nem o presidente, nem os jogadores. Essas declarações não valem nada. Elas vêm da frustração com a partida que acabou de terminar", disse o comandante espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Francês Paris Santi-Germain Dembélé bronca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados 13.02.26 11h57