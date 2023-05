Defesa de Wallace entra com recurso para reverter punição dada ao jogador

Após Wallace ter sido suspenso e punido por mais cinco anos pelo Conselho de Ética do COB (CECOB), a defesa do jogador ainda não desistiu de reverter a pena dada ao jogador. Nesta semana, o advogado do jogador, Leonardo Andreotti, entrou com recurso no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem para que o atleta seja absolvido da punição de cinco anos. A medida acontece após Wallace ter entrado em quadra na final da Superliga Masculina, pelo Cruzeiro.

De acordo com a entidade, o jogador teria desrespeitado a primeira punição imposta ao entrar em quadra na Superliga. Inicialmente, Wallace foi punido por 90 dias, devido a incitação à violência sobre Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República. A punição iria de 3 de fevereiro a 3 de maio deste ano.

Entretanto, com a permissão do CBMA e da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), junto com a liminar aprovada, a defesa acredita que a punição é desproporcional ao caso. Em entrevista ao ge, Leonardo Andreotti comentou sobre o caso.

“Protocolamos o recurso no CBMA contra a decisão do Conselho de Ética do COB, e estamos convictos de que o atleta terá um julgamento isento em grau recursal. Sendo certo que do ponto de vista legal, não há outro caminho senão a reforma da decisão do conselho, que para além de desconsiderar regras de competência estabelecidas no próprio Código de Conduta Ética, tomou decisão que claramente viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade”, disse.

Wallace entrou em quadra no final da Superliga Masculina com a liminar concedida pelo STJD e aprovação da CBV, e marcou o ponto do título do Cruzeiro. Depois do acontecimento, o Conselho de Ética se reuniu por uma nova punição, definindo a suspensão de 5 anos. Além disso, a CECOB anunciou a punição da CBV com a perda de repasses de verba por 6 meses.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)