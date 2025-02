De olho na liderança, Bragantino e Paysandu duelam neste domingo

Neste domingo (9), Paysandu e Bragantino se enfrentam no estádio Diogão, em Bragança, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense 2025. A partida promete ser um verdadeiro duelo de titãs entre duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela, ocupando respectivamente a 2ª e 3ª posições, com 9 pontos conquistados até aqui. Quem vencer pode, inclusive, alcançar a liderança da competição, caso o Remo, atual líder com 10 pontos, empate ou seja derrotado. Ambos os times apresentam campanhas praticamente idênticas, com 3 vitórias e 1 derrota, mas o Paysandu leva vantagem no saldo de gols, com 11 marcados e 6 sofridos, contra 6 gols a favor e 4 contra do Bragantino.

Pelo Parazão, o Papão vem de uma derrota por 2 a 1, fora de casa, contra o Santa Rosa, resultado que deixou a equipe com um gosto amargo. Por outro lado, o Bragantino vem embalado por uma vitória por 2 a 1, também fora de casa, contra o São Francisco, resultado que manteve o time brigando na parte de cima da tabela. O Paysandu, em uma semana de recuperação intensa, se classificou para as quartas de final da Copa Verde após uma dramática vitória nos pênaltis contra o Porto Velho (RO), depois de um gol sofrido logo no início da partida. Mesmo com a difícil classificação, o time segue com confiança, mesmo após as críticas ao gramado da Curuzu, que marcaram o último jogo.

O técnico bicolor, Márcio Fernandes, deve realizar algumas mudanças no time titular, sacando da equipe alguns atletas que estiveram em campo no jogo contra o Porto Velho. A tendência é que o Papão entre em campo com uma formação semelhante àquela que enfrentou o Santa Rosa, visando dar mais descanso aos jogadores mais exigidos nas últimas partidas.

O Bragantino, por sua vez, segue em um bom momento sob o comando de Robson Melo. A equipe deve manter a mesma base que venceu o São Francisco, com a possibilidade de João Victor, autor de dois gols no campeonato, assumir uma vaga no meio de campo e Gileard, autor de um dos gols da última vitória, entrando no lugar de Canga no ataque. A formação com três atacantes deve ser mantida, como já é característico do estilo de jogo do técnico.

A expectativa é de um confronto equilibrado, onde o Paysandu busca se reerguer após uma derrota e uma atuação questionada na Copa Verde, e o Bragantino tenta manter a boa fase, se mantendo nas primeiras posições da competição.

Ficha Técnica:

Bragantino x Paysandu – Campeonato Paraense 2025 (5ª Rodada)

Data: Domingo, 9 de fevereiro de 2025

Hora: 16h00

Local: Estádio Diogão, Bragança, PA

Competição: Campeonato Paraense 2025 – 5ª Rodada

Bragantino: Vinicius, Ramon, Yan, Venilson Taperaçu,(Vitão) e Vitor Maranhão ; Jhonson, Edicleber(João Vitor) e Giovane; Nilsinho (Debu) Canga(Gileard) e Wander. Técnico Robson Melo

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson; Quintana, Luan Freitas, Kevyn (Espinoza), Leandro Vilela; Giovanni; Marlon, Delvalle, Nicolas e Rossi (Borasi)