Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

De olho na Champions e sem o artilheiro Kane, Bayern goleia Mönchengladbach na Bundesliga

Estadão Conteúdo

O Bayern de Munique não quer saber de dar chances para a concorrência e deu mais um passo para celebrar seu segundo título seguido na Bundesliga. Nesta sexta-feira, na abertura da 25ª rodada, o time bávaro recebeu o Borussia Mönchengladbach e não teve trabalho para golear por 4 a 1, ampliando sua cômoda vantagem sobre o Borussia Dortmund, agora em 14 pontos.

De olho na visita à Atalanta na ida das oitavas de final da Champions League, terça-feira, o técnico Vincent Kompany descansou Gnabry, Olise, Pavlovic, Tah, Stnisic. Kane foi preservado. O comandante ainda tirou Neuer, Luiz Dias, Kimmich, Laimer e Upamecano assim que o triunfo foi encaminhado.

E não demorou para o Bayern encaminhar seu 21º triunfo em 25 rodadas. Antes do intervalo, o time já vencia por 2 a 0, com Luis Diaz abrindo o placar e dpois, servindo Laimer. A segunda etapa começou com pênalti anotado e expulsão de Reitz.

Com um a mais em campo, o Bayern celebrou o terceiro gol com Musiala cobrança a penalidade com perfeição. Nicolas Jackson transformou o maiúsculo triunfo em goleada já na reta final da partida. Ainda deu tempo de Mohya descpntar.

Com o resultado, o Bayern subiu para 66 pontos em 75 possíveis, espetacular rendimento de 88%. Sua única ameaça na Bundesliga é o Borussia Dortmund, que está com 54 e joga neste sábado com o Augsburb, no Signal Iduna Park.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Bundesliga

Bayern de Munique

Borussia Mönchengladbach
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

06.03.26 16h01

Futebol

Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil

Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

06.03.26 14h50

Futebol

Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8)

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro.

06.03.26 12h17

futebol

Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes

Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão

06.03.26 12h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira

Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio

06.03.26 9h12

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

06.03.26 7h00

Futebol

Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão

Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca.

06.03.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda