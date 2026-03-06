De olho na Champions e sem o artilheiro Kane, Bayern goleia Mönchengladbach na Bundesliga

O Bayern de Munique não quer saber de dar chances para a concorrência e deu mais um passo para celebrar seu segundo título seguido na Bundesliga. Nesta sexta-feira, na abertura da 25ª rodada, o time bávaro recebeu o Borussia Mönchengladbach e não teve trabalho para golear por 4 a 1, ampliando sua cômoda vantagem sobre o Borussia Dortmund, agora em 14 pontos.

De olho na visita à Atalanta na ida das oitavas de final da Champions League, terça-feira, o técnico Vincent Kompany descansou Gnabry, Olise, Pavlovic, Tah, Stnisic. Kane foi preservado. O comandante ainda tirou Neuer, Luiz Dias, Kimmich, Laimer e Upamecano assim que o triunfo foi encaminhado.

E não demorou para o Bayern encaminhar seu 21º triunfo em 25 rodadas. Antes do intervalo, o time já vencia por 2 a 0, com Luis Diaz abrindo o placar e dpois, servindo Laimer. A segunda etapa começou com pênalti anotado e expulsão de Reitz.

Com um a mais em campo, o Bayern celebrou o terceiro gol com Musiala cobrança a penalidade com perfeição. Nicolas Jackson transformou o maiúsculo triunfo em goleada já na reta final da partida. Ainda deu tempo de Mohya descpntar.

Com o resultado, o Bayern subiu para 66 pontos em 75 possíveis, espetacular rendimento de 88%. Sua única ameaça na Bundesliga é o Borussia Dortmund, que está com 54 e joga neste sábado com o Augsburb, no Signal Iduna Park.