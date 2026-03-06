De olho na Champions e sem o artilheiro Kane, Bayern goleia Mönchengladbach na Bundesliga Estadão Conteúdo 06.03.26 19h12 O Bayern de Munique não quer saber de dar chances para a concorrência e deu mais um passo para celebrar seu segundo título seguido na Bundesliga. Nesta sexta-feira, na abertura da 25ª rodada, o time bávaro recebeu o Borussia Mönchengladbach e não teve trabalho para golear por 4 a 1, ampliando sua cômoda vantagem sobre o Borussia Dortmund, agora em 14 pontos. De olho na visita à Atalanta na ida das oitavas de final da Champions League, terça-feira, o técnico Vincent Kompany descansou Gnabry, Olise, Pavlovic, Tah, Stnisic. Kane foi preservado. O comandante ainda tirou Neuer, Luiz Dias, Kimmich, Laimer e Upamecano assim que o triunfo foi encaminhado. E não demorou para o Bayern encaminhar seu 21º triunfo em 25 rodadas. Antes do intervalo, o time já vencia por 2 a 0, com Luis Diaz abrindo o placar e dpois, servindo Laimer. A segunda etapa começou com pênalti anotado e expulsão de Reitz. Com um a mais em campo, o Bayern celebrou o terceiro gol com Musiala cobrança a penalidade com perfeição. Nicolas Jackson transformou o maiúsculo triunfo em goleada já na reta final da partida. Ainda deu tempo de Mohya descpntar. Com o resultado, o Bayern subiu para 66 pontos em 75 possíveis, espetacular rendimento de 88%. Sua única ameaça na Bundesliga é o Borussia Dortmund, que está com 54 e joga neste sábado com o Augsburb, no Signal Iduna Park. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique Borussia Mönchengladbach COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07