David Beckham processa o ator Mark Wahlberg por conduta fraudulenta; saiba mais

O ex-jogador David Beckham está movendo um processo contra o ator americano Mark Wahlberg, conhecido por filmes como “Ted” e "Transformers", em mais de £ 8,5 milhões (aproximadamente R$54,4 milhões).

Segundo informações do jornal The Sun, a ação legal foi iniciada em 2022 pela empresa de Beckham, DB Ventures, e pelo empresário de golfe Greg Norman, contra a empresa F45 Training, na qual Mark é um dos sócios. No entanto, o ex-atleta e o empresário foram aconselhados por um juiz a separar os casos e agora Wahlberg está sendo processado por “conduta fraudulenta".

Beckham e Wahlberg se aproximaram em 2007, quando o atleta se mudou para o mesmo bairro do ator em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com a amizade, o ex-jogador de futebol foi convidado para divulgar a marca nas redes sociais em troca de ações. Beckham alega que teria perdido R$54,4 milhões em ações que, segundo ele, foram retidas pela empresa antes que fossem despencadas. No entanto, os representantes de Wahlberg e dos outros associados negaram as acusações.



O ator se tornou acionista minoritário da F45 em 2019, através de um grupo de investimento. Em 2023 a empresa havia anunciado saída da Bolsa de Valores de Nova York devido à queda de 75% no preço das ações.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

