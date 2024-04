Fora de campo, Messi discute com arbitragem em derrota do Inter Miami

Longe dos gramados devido a uma lesão no tendão, Lionel Messi se desentendeu com o árbitro da partida entre Inter de Miami, dos Estados Unidos, e Monterrey, do México, pelas quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. O duelo, que aconteceu na última quarta-feira (03), teve derrota de 2 a 1 para os norte-americanos. De acordo com a Fox Sports do México, o argentino e os companheiros de equipe intimidaram o árbitro pela expulsão do volante David Ruiz, que recebeu o segundo amarelo por tapa no rosto do adversário. Com um a mais, o Monterrey virou o jogo de ida fora de casa. A confusão ocorreu após o apito final.

Além de discutirem com o juiz, os atletas do clube estadunidense foram ao vestiário do Monterrey cobrar o técnico Fernando Ortiz. O argentino teria afirmado que o Inter Miami poderia ser favorecido pela arbitragem.

“Tudo o que envolve Messi pode levar a decisões desportivas e não desportivas”, apontou o treinador. Mesmo com uma lesão no tendão, o jogador se juntou a Luis Suárez, Jordi Alba e o técnico Gerardo Martino na briga.

Ainda segundo a Fox, o Messi teria se estranhado com o zagueiro adversário Nicolás Sánchez, após a partida. O Monterrey relatou o incidente à Concacaf. Os clubes ainda se reencontram na próxima quarta-feira (10), no México, pelo jogo de volta. O craque argentino ainda é dúvida para a próxima partida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)