Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr goleia Inter Miami de Messi por 6 a 0

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo deu uma verdadeira goleada em cima do Inter Miami, time de Lionel Messi. O time de CR7 venceu a partida por 6 a 0, em Jeddah, na Arábia Saudita. Esta é uma das maiores derrotas sofridas pelo craque argentino, eleito o melhor jogador da temporada passada.

Messi não ficou em campo por muito tempo, apenas os 10 minutos finais. A partida não era oficial, apenas amistosa, servindo como treinamento para os times. Além disso, o reencontro em campo entre o português e o argentino não aconteceu, já que Cristiano não atuou na partida por estar lesionado. O jogador viu a goleada da tribuna.

O placar foi aberto pelo Al-Nassr aos 3 minutos do primeiro tempo, com Otávio. Sete minutos depois, o brasileiro Talisca ampliou o placar e aos 12, Laporte surpreendeu com uma cobrança de falta de trás direto para o gol.

Talisca foi o grande nome da partida, sendo hat-trick. Após marcar o segundo do time árabe, o ex-Bahia ainda marcou um segundo de pênalti e o terceiro veio após um lançamento longo, finalizado no gol. O atacante Mohammed Maran também anotou o dele no jogo, selando o placar de 6 a 0.

Essa foi a maior goleada já sofrida por Lionel Messi. Até então, a maior derrota do craque argentino havia sido em 2020, contra o Bayern de Munique, ainda pelo Barcelona, nas quartas de final da Champions League (2019/2020)