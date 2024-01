Philippe Coutinho é apontado em lista como jogador que mais deu prejuízo a um clube; confira

O brasileiro Philippe Coutinho foi responsável por uma marca um tanto desagradável. Ele encabeça a lista de jogadores que mais deram prejuízos aos clubes nos últimos dez anos. Além de Coutinho, também integram a lista: Neymar, Cristiano Ronaldo, Griezmann, entre outros astros do futebol mundial.

O levantamento foi feito pelo CIES Football Observatory, aponstou que o meia, que atualmente joga no Al-Duhail, do Catar, desvalorizou 132 milhões durante sua passagem pelo Barcelona, clube onde foi contratado para substituir Neymar. A passagem dele pela Espanha foi encerrada em 2022, quando jogou no Aston Villa, da Inglaterra.

Recentemente aposentado, o meia belga Eden Hazard, representando um prejuízo de 130 milhões de euros ao Real Madrid, fica logo atrás de Coutinho. Sua chegada ao Santiago Bernabéu em 2019 gerou expectativas de que seria protagonista, mas atuações longe do esperado resultaram em uma diminuição progressiva de seus minutos em campo. Essa trajetória culminou no término do vínculo com o clube merengue e no encerramento de sua carreira como jogador ao final da temporada passada.

O Barcelona foi o clube com mais prejuízos na lista, com quatro jogadores responsáveis por desfalques milionários, além de Philippe Coutinho. Foram eles: Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Luis Suárez.

Confira a lista: