Vasco deve repatriar Philippe Coutinho para 2024

Nos últimos dias, o Vasco anunciou a chegada de Alexandre Mattos, para ser o diretor de futebol do clube nos próximos anos. Desta forma, o próximo passo é agilizar os reforços para a temporada que vem. Com isso, segundo o jornal Sport, o Gigante da Colina tem interesse em Philippe Coutinho, do Al-Duhail.

O meio-campista pertence ao Aston Villa, da Inglaterra e está emprestado ao clube do Catar. Desta forma, o clube carioca já demonstrou interesse no retorno do atleta revelado, que está fora do país desde 2008. O nome de Coutinho está sendo cada vez mais falado nos bastidores do Vasco, que deseja ter mais um grande nome nesta janela, para ser peça fundamental no 2024 do time.

A ideia ainda é considerada inicial, já que o atleta chegou no Catar há pouco tempo. Além disso, o Aston Villa também pode ser um entrave, já que devem pedir uma alta quantia para libera-lo para o clube brasileiro. Porém, a diretoria do Vasco já começou os movimentos para tê-lo o mais rápido possível.

Philippe Coutinho foi revelado pelo Vasco da Gama e sempre demonstrou seu carinho pelo clube, com diversas visitas a São Januário e amores para a torcida. Desta forma, o nome do atleta sempre chega ao time, mas o alto custo sempre impede.