O Everton conquistou uma vitória crucial sobre o Chelsea, marcando 2 a 0 neste domingo (12), abrindo uma distância significativa da temida zona de rebaixamento na Premier League. A vitória ganha ainda mais destaque após o clube perder 10 pontos na classificação devido a violações das regras de Fair Play Financeiro.

Essa não é a primeira vez que o Everton se vê envolvido em controvérsias fora dos gramados. No passado, os torcedores foram tão longe a ponto de pedir que ninguém menos que Paul McCartney se tornasse o proprietário do clube.

Vale lembrar que Paul McCartney encontra-se atualmente no Brasil, em meio à sua turnê "Got Back", que será encerrada no próximo domingo, com show no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A mobilização dos fãs para que o ex-Beatle adquirisse o Everton teve início há uma década, em 2013, quando circulavam rumores de que o bilionário ucraniano Oleg Bakhmatyuk poderia se tornar o acionista majoritário. Naquela época, o clube também enfrentava desafios em campo, com a saída do técnico David Moyes, que assumiu o comando do Manchester United após 11 anos à frente da equipe.

Os torcedores iniciaram uma petição, expressando suas preocupações sobre as potenciais consequências financeiras nas mãos de Bakhmatyuk e sua empresa, a Avangardco Investments. A ameaça de boicote pairava sobre o então presidente e acionista Bill Kenwright (falecido em 2023), com os torcedores prometendo interromper todo o apoio ao Everton caso o negócio avançasse.

Apesar da petição ter recebido milhares de assinaturas, Paul McCartney não se comoveu e nunca adquiriu ações do Everton. O negócio com Bakhmatyuk também não se concretizou.

Em 2016, quem acabou adquirindo o Everton foi o iraniano Farhad Moshiri, então um dos investidores do Arsenal. Ele permaneceu como acionista majoritário até setembro de 2023, quando fechou um acordo com a 777 Partners, grupo proprietário da SAF do Vasco no Brasil.

A 777 Partners está prestes a se tornar dona de 94,1% das ações do Everton, aguardando apenas a aprovação formal da Premier League para concluir a compra.