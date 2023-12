Em rodada emocionante, Bahia e Vasco se mantêm na série A do Brasileirão

Muito mais emocionante do que a luta pelo título do Brasileirão, a luta contra o rebaixamento para a Série B foi até os minutos finais na noite de quarta-feira (6). O Bahia fez a sua parte ao bater o Atlético-MG por 4 a 1, na Fonte Nova. Mas, o Tricolor de Aço ainda tinha que secar Santos ou Vasco, rivais diretos contra a degola. Deu tudo certo.

Isso porque o Fortaleza bateu o Peixe por 2 a 1, em plena Vila Belmiro, no minuto final, e rebaixou o time santista pela primeira vez na história. O empate já não servia para o Santos, mas o gol de Lucero, no final, fez a torcida jogar cadeiras no gramado e o árbitro encerrar o jogo. Os atletas do Fortaleza deixaram o gramado correndo e sequer concederam entrevistas por conta do risco de invasão. Agora, apenas São Paulo e Flamengo ostentam o “status” de nunca ter sido rebaixado para a Série B nacional.

No outro jogo, também foi emoção até o fim, mas o Vasco venceu o Bragantino por 2 a 1, em São Januário, e garantiu a permanência na elite nacional.