Daronco relata ofensa de Abel Ferreira após expulsão em vitória do Palmeiras: 'Seu cagão'

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, no MorumBis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcada pela reação de Abel Ferreira. Expulso no segundo tempo após reclamar da arbitragem, o técnico acabou tendo o xingamento "seu cagão" registrado em súmula por Anderson Daronco.

De acordo com o árbitro, Abel se revoltou depois de um lance em que pediu falta em Arias, em um contra-ataque do Palmeiras. Já advertido anteriormente, o treinador recebeu o segundo cartão amarelo e, na sequência, o vermelho.

Na saída de campo, seguiu protestando. Segundo o relato do árbitro, Abel ainda dirigiu a ofensa ao time de arbitragem. Irritado, deixou o gramado gesticulando bastante, sob vaias da torcida são-paulina, e chegou a chutar bolas à beira do campo.

Com a expulsão, o treinador está fora do próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão, contra o Grêmio, no dia 2 de abril, às 21h30. Ele também não concedeu entrevista coletiva após a partida.

A ausência de Abel, no entanto, já estava prevista internamente. O treinador embarca para Portugal ainda neste fim de semana para um período com a família, dentro do sistema de rodízio adotado pela comissão técnica.

Essa foi a terceira expulsão de Abel Ferreira em 2026, a segunda apenas no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, o técnico acumula 14 cartões vermelhos.