Daronco relata ofensa de Abel Ferreira após expulsão em vitória do Palmeiras: 'Seu cagão' Estadão Conteúdo 22.03.26 10h37 A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, no MorumBis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcada pela reação de Abel Ferreira. Expulso no segundo tempo após reclamar da arbitragem, o técnico acabou tendo o xingamento "seu cagão" registrado em súmula por Anderson Daronco. De acordo com o árbitro, Abel se revoltou depois de um lance em que pediu falta em Arias, em um contra-ataque do Palmeiras. Já advertido anteriormente, o treinador recebeu o segundo cartão amarelo e, na sequência, o vermelho. Na saída de campo, seguiu protestando. Segundo o relato do árbitro, Abel ainda dirigiu a ofensa ao time de arbitragem. Irritado, deixou o gramado gesticulando bastante, sob vaias da torcida são-paulina, e chegou a chutar bolas à beira do campo. Com a expulsão, o treinador está fora do próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão, contra o Grêmio, no dia 2 de abril, às 21h30. Ele também não concedeu entrevista coletiva após a partida. A ausência de Abel, no entanto, já estava prevista internamente. O treinador embarca para Portugal ainda neste fim de semana para um período com a família, dentro do sistema de rodízio adotado pela comissão técnica. Essa foi a terceira expulsão de Abel Ferreira em 2026, a segunda apenas no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, o técnico acumula 14 cartões vermelhos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Daronco Abel Ferreira expulsão súmula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 futebol Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa 22.03.26 8h00 Futebol 'Fazer futebol é caro': dirigente revela quanto custa disputar a elite do Campeonato Paraense Entre logística, elenco e estrutura, orçamento pode chegar a R$ 1 milhão por temporada na Série A estadual 22.03.26 10h00