Dante assume o Bayern de Munique B após aposentadoria no Nice: 'Extremamente entusiasmado'

Durou pouco a aposentadoria de Dante no futebol. O ex-zagueiro da seleção brasileira se despediu do francês Nice no fim de semana, encerrando sua carreira de jogador aos 42 anos, e nesta terça-feira foi anunciado como novo treinador do Bayern B, clube alemão no qual jogou e se destacou.

"O brasileiro Dante Bonfim Costa Santos, ou simplesmente Dante, será o novo treinador da equipe B do FC Bayern de Munique, após encerrar sua carreira como jogador no OGC Nice. O treinador de 42 anos retorna a Munique onze anos depois sucedendo Holger Seitz. Este trabalho à frente da equipe sub-23 do Bayern será a primeira experiência de Dante como treinador", anunciou o Bayern.

O agora ex-jogador não escondeu sua satisfação com o novo cargo e se disse feliz com a oportunidade de voltar a Munique. "Estou extremamente entusiasmado com este desafio no meu antigo clube, o Bayern, e gostaria de agradecer à direção pela confiança que depositaram em mim", disse Dante, empolgado por fornecer mão de obra boa ao time profissional.

"Muitos jovens talentosos estão sendo desenvolvidos no centro de formação e farão sua estreia no futebol profissional amador. Minha comissão técnica e eu queremos apoiá-los da melhor maneira possível nesta importante etapa e tentar aproximá-los do seu objetivo de se tornarem jogadores de futebol profissionais", afirmou. "Estou ansioso para trabalhar com os jogadores, toda a equipe e a direção."

Os dirigentes bávaros não pouparam elogios ao novo comandante da equipe de suporte do Bayern. "Dante já vivenciou quase tudo que se pode vivenciar no futebol", ressaltou Jochen Sauer, diretor de desenvolvimento de jovens. "Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Holger Seitz por suas enormes contribuições à nossa equipe de base. Nos últimos meses, nós, da direção esportiva, tivemos muitas discussões sobre as expectativas para o futuro da nossa equipe juvenil mais antiga", destacou.

O dirigente explicou o motivo da escolha de Dante. "Decidimos em conjunto que queríamos trabalhar com um treinador jovem que também tenha jogado profissionalmente em alto nível. Como jogador, Dante vivenciou quase tudo o que o futebol pode oferecer e, mesmo aos 42 anos, ainda era um exemplo para seus companheiros de equipe no Nice em termos de atitude e profissionalismo", frisou. "Essa mentalidade nos convenceu durante nossas conversas. O fato de ele estar assumindo seu primeiro cargo de treinador aqui no FC Bayern, onde desempenhou um papel fundamental na conquista da tríplice coroa em 2013, torna tudo ainda mais especial para todos os envolvidos."

Michael Wiesinger, diretor de esportes e desenvolvimento juvenil endossou, dando ênfase ao fato de Dante jamais fugir das responsabilidades. "Como jogador em todos os seus clubes, Dante sempre foi alguém que assumiu responsabilidades dentro e fora de campo. Ele próprio jogou no Bayern por três anos e teve contato com muitos grandes treinadores ao longo de sua carreira", disse.

E foi além: "Nos últimos anos, ele buscou suas qualificações de treinador paralelamente à sua carreira de jogador. Em nossas conversas com ele, ficou claro rapidamente o quanto ele está ansioso para assumir a responsabilidade por uma equipe", revelou. "Estamos muito felizes por termos conseguido garantir essa personalidade para nossa equipe de base e para todo o nosso centro de treinamento, e estamos convencidos de que nossos jovens jogadores se beneficiarão dele e de sua experiência como profissional."