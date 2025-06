Danilo chama seleção de 'bagunça' e diz que Brasil não tem condição de ser hexa

Retornando à seleção brasileira na primeira convocação feita por Carlo Ancelotti, o defensor Danilo, do Flamengo, voltou a se envolver em polêmicas às vésperas da Data Fifa ao afirmar que o Brasil não tem condições de conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026. Danilo já atuou em duas Copas do Mundo, na Rússia e no Catar, e vestiu a braçadeira de capitão em diversas ocasiões.

"Hoje, hoje não (acredito que o Brasil tenha condição de ser campeão mundial). Quer dizer, no futebol eu acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão dizer: 'o capitão da seleção brasileira está dizendo que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo'. Mas, hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Vamos ter um treinador novo agora, e administrativamente estamos entregues não sei a quê", disse o atleta à Romário TV.

Em maio, após a vitória do Flamengo por 4 a 2 contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, Danilo foi questionado sobre a possibilidade de voltar à seleção e respondeu de forma contundente: "A seleção hoje importa zero ou menos", disse em entrevista à Amazon Prime Video.

Apesar das declarações controversas, Danilo está com o grupo da seleção brasileira para os compromissos desta Data Fifa e deve aparecer entre os titulares de Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid. O italiano conta com o atleta para atuar na zaga, posição que ele vem desempenhando no time carioca.

Atualmente em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos e ainda dependendo de uma combinação de resultados para garantir a classificação, a seleção brasileira terá a estreia oficial de Carlo Ancelotti no comando técnico nesta quarta-feira, contra o Equador, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). No dia 10, o Brasil enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.