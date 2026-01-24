Daniel Alves estuda voltar a jogar aos 42 anos para salvar seu clube da degola em Portugal Estadão Conteúdo 24.01.26 10h57 Afastado dos gramados desde janeiro de 2023, quando defendeu o Pumas, do México, Daniel Alves prepara seu retorno aos gramados a fim de tentar ajudar a equipe do qual é coproprietário a se salvar do rebaixamento à quarta divisão do futebol português. Desde janeiro deste ano, o jogador de 42 anos é acionista do São João de Ver, clube da região de Aveiro, que disputa a Liga 3 - o terceiro escalão - do Campeonato Português. A equipe ocupa a penúltima posição da Zona A, com duas vitórias em 17 jogos, e encerra sua participação na primeira fase neste domingo, contra o Paredes. Segundo apurou o jornal português A Bola, Daniel Alves deve anunciar sua decisão após a rodada. Ele estuda se inscrever como atleta e voltar aos gramados na fase seguinte da competição para tentar livrar a equipe da queda para o Campeonato de Portugal, a quarta divisão do país. O ex-atleta da seleção brasileira, do Barcelona, da Juventus e do São Paulo tem publicado uma série de fotos em suas redes sociais se exercitando na academia e exibindo boa forma. A última vez que Daniel Alves entrou em campo foi em 8 de janeiro de 2023, quando deu uma assistência a gol na vitória do Pumas por 2 a 1 sobre o Juárez, pela 1ª rodada do Torneio Clausura do Campeonato Mexicano, antes de ser preso na Espanha acusado de agressão sexual. Após cumprir 14 meses dos quatro anos e meio de prisão a que havia sido condenado em fevereiro de 2024, o brasileiro foi absolvido em março de 2025 pelo Tribunal de Justiça da Catalunha, que revogou a pena por considerar as provas insuficientes. Desde então, o atleta, que sempre negou a acusação, tem trabalhado nos bastidores do futebol. Daniel Alves também tirou a licença A da Uefa para atuar como treinador, seu principal objetivo quando decidir pendurar as chuteiras de vez. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Português São João de Ver Daniel Alves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00