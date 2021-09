'Dando socos no ar em comemoração', afirma Pelé sobre boa recuperação

Parece que o estado de saúde do "Rei do futebol" melhorou nas últimas horas! Apesar de o último boletim oficial do hospital destacar que Pelé continua internado em uma Unidade Semi Intensiva, o jogador utilizou suas redes sociais, na tarde deste domingo (19), para agradecer a todos pela torcida por sua saúde e aproveitou para garantir que tem apresentado melhora significativa em seu quadro.

"Como poder ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor", escreveu Pelé, acrescentando que "o bom humor é o melhor remédio". Veja o post completo: