Pelé apresenta piora médica e volta à UTI do Hospital Albert Einsten, afirma TV

Reconhecido como Rei do Futebol pelo mundo, Edson Arantes do Nascimento - o Pelé -, apresentou uma piora no quadro clínico de saúde nesta sexta-feira (17). A informação foi divulgada durante o programa 'Balanço Geral', da Record TV. A assessoria do ex-jogador ainda não se posicionou.

Edson Arantes do Nascimento havia recebido alta da UTI na última terça-feira (14), após realizar uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito. O ex-atleta chegou a publicar em redes sociais que estava disposto.

“Meus amigos, esse é um recado para cada um de vocês. Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve!”, declarou.