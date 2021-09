Tumor do cólon: doença que afetou Pelé é comum em idosos, principalmente nos homens

Na última terça-feira (14), Pelé recebeu alta da UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após se submeter a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito. A doença, que foi diagnosticada durante exames de rotina, é muito comum em idosos e afeta, principalmente, os homens. Saiba como identificar os sinais e se prevenir. As informações são do Extra.

De acordo com coordenador do Centro Avançado de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo (RJ), Décio Lemer, o tumor no cólon se origina de pólipos, que podem existir no intestino de 20% a 30% da população. "Dependendo do tipo e características, alguns desses pólipos podem se tornar malignos, mas esse é um processo que pode levar até 10 anos", explicou o oncologista.

Os principais fatores de risco são a obesidade, diabetes, histórico familiar de câncer de cólon e, provavelmente, consumo frequente de carnes processadas. O tumor no cólon tem também sintomas comuns de qualquer problema intestinal, mas, dores no abdômen, pélvis, reto e presença de sangue nas fezes devem receber atenção.

A principal recomendação para a prevenção da doença é manter hábitos saudáveis como alimentação balanceada, controle de peso e realização de exames de rotina.

"Os exames para a detecção do câncer de cólon estão indicados, via de regra, a partir dos 45 anos. Caso haja história familiar, este acompanhamento deve começar antes", afirmou.