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Curaçao Oficializa retorno e experiente Dick Advocaat dirige a seleção na Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Sem surpresas, Dick Advocaat foi o nome escolhido para dirigir Curaçao na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O experiente treinador holandês de 78 anos havia conduzido a seleção à inédita classificação e retorno quatro meses após pedir demissão para cuidar da filha doente.

"Após a decisão do treinador principal Fred Rutten de disponibilizar sua posição, a diretoria da Federação de Futebol de Curaçao (FFK) decidiu, durante reuniões realizadas na noite passada, nomear Dick Advocaat como treinador principal da seleção nacional de Curaçao", informou a entidade nesta quarta-feira.

A saída de Rutten após breve passagem na seleção caribenha foi conturbada e sob reclamações de interferência no trabalho. O sucessor ainda conviveu com reclamação de jogadores e pressão pela volta de Advocaat após as derrotas diante da China, por 2 a 0 e os 5 a 1 sofridos pela Austrália.

A FFK se apressou em convencer Advocaat a aceitar o cargo, mas ainda trata o assunto com cautela devido aos problemas que levaram o holandês a pedir demissão em fevereiro.

"Discussões entre a FFK e Dick Advocaat sobre os detalhes adicionais desta nomeação estão atualmente em andamento. A FFK está conduzindo este processo com o devido cuidado, de acordo com os acordos existentes e os princípios de boa governança, com o objetivo de garantir estabilidade, clareza e continuidade em torno da seleção nacional."

Curaçao está no Grupo E, no qual estreia dia 14 de junho contra a poderosa Alemanha. Depois, encara o Equador, dia 20, e encerra sua participação na fase diante da Costa do Martim, dia 25. A modesta seleção caribenha não tem pretensões de avanço no seu primeiro Mundial.

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