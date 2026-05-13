Curaçao Oficializa retorno e experiente Dick Advocaat dirige a seleção na Copa do Mundo Estadão Conteúdo 13.05.26 9h17 Sem surpresas, Dick Advocaat foi o nome escolhido para dirigir Curaçao na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O experiente treinador holandês de 78 anos havia conduzido a seleção à inédita classificação e retorno quatro meses após pedir demissão para cuidar da filha doente. "Após a decisão do treinador principal Fred Rutten de disponibilizar sua posição, a diretoria da Federação de Futebol de Curaçao (FFK) decidiu, durante reuniões realizadas na noite passada, nomear Dick Advocaat como treinador principal da seleção nacional de Curaçao", informou a entidade nesta quarta-feira. A saída de Rutten após breve passagem na seleção caribenha foi conturbada e sob reclamações de interferência no trabalho. O sucessor ainda conviveu com reclamação de jogadores e pressão pela volta de Advocaat após as derrotas diante da China, por 2 a 0 e os 5 a 1 sofridos pela Austrália. A FFK se apressou em convencer Advocaat a aceitar o cargo, mas ainda trata o assunto com cautela devido aos problemas que levaram o holandês a pedir demissão em fevereiro. "Discussões entre a FFK e Dick Advocaat sobre os detalhes adicionais desta nomeação estão atualmente em andamento. A FFK está conduzindo este processo com o devido cuidado, de acordo com os acordos existentes e os princípios de boa governança, com o objetivo de garantir estabilidade, clareza e continuidade em torno da seleção nacional." Curaçao está no Grupo E, no qual estreia dia 14 de junho contra a poderosa Alemanha. Depois, encara o Equador, dia 20, e encerra sua participação na fase diante da Costa do Martim, dia 25. A modesta seleção caribenha não tem pretensões de avanço no seu primeiro Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Curaçao Dick Advocaat COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 Futebol Atacante do Paysandu acredita em classificação diante do Vasco: ‘Temos possibilidades’ Thalyson trata o duelo contra o Gigante da Colina como o “jogo da vida” do Papão na temporada. 12.05.26 18h00 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08