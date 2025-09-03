Cuiabano volta ao Botafogo por empréstimo um dia depois de ser anunciado pelo Nottingham Forest Estadão Conteúdo 03.09.25 12h03 Vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o lateral-esquerdo Cuiabano está de volta ao time carioca. Um dia depois de anunciar o jogador de 22 anos como reforço, o atleta foi emprestado até dezembro ao clube do Rio. A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Franklin e confirmada pelo Estadão. Cuiabano foi a quarta venda de um jogador do Botafogo para o Forest somente na janela de transferências do meio do ano na Europa. Dias antes, o clube negociou o goleiro John com o time da Premier League e, após a participação no Mundial de Clubes da Fifa, foram oficializadas as saídas do zagueiro Jair e do atacante Igor Jesus. O principal reforço do Botafogo na temporada também saiu do Nottingham Forest. Em julho, o clube anunciou o volante Danilo, ex-Palmeiras, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação atual). Trata-se da contratação mais cara da história do time alvinegro. A relação próxima entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, explica as transações entre os clubes. Os dirigentes estreitaram os laços comerciais neste ano e conversam para realizar novas parcerias. O Botafogo se encontra no meio de uma disputa judicial envolvendo Textor e acionistas da Eagle Football Holdings, rede de clubes do empresário americano da qual o time brasileiro faz parte e que tem como parceiro o Lyon. A crise financeira da equipe francesa foi o catalisador para o início de uma disputa pelo controle da empresa. A Ares Management e a Iconic Sports - fundos de investimento que financiaram a compra do Lyon, estimada em US$ 940 milhões (R$ 5,2 bi) - tentam tirar Textor da Eagle. Ele já precisou abrir mão do comando do time francês e tenta não perder o Botafogo. Textor planeja tirar o Botafogo da Eagle e se manter proprietário do futebol alvinegro. Para financiar a "recompra" da SAF, a expectativa é de que o americano tenha Marinakis como financiador do negócio. O empresário grego, com fortuna avaliada em R$ 22 bilhões, seria o financiador do negócio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Cuiabano Nottingham Forest volta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela 03.09.25 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h27