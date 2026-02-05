Cuiabano desembarca no Rio para realizar exames e reforçar o Vasco na temporada 2026 Estadão Conteúdo 05.02.26 12h37 O lateral-esquerdo Cuiabano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (05) para a realização de exames e assinatura de contrato com o Vasco. A equipe carioca registrou a chegada do defensor, que estava no Nottingham Forest, da Premier League. Em entrevista a jornalistas que acompanharam o desembarque, o ex-jogador de Botafogo e Grêmio afirmou que está pronto para atuar no clube cruz-maltino. No futebol inglês desde dezembro do ano passado, ele não chegou a fazer nenhuma partida pelo time principal do Nottingham. "Estou muito feliz de estar chegando no Vasco e estou apto sim (para jogar), tive dois jogos pelo sub-21 do Nottingham e estava treinando. Agora vou conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa e a decisão final é dele". Aos 22 anos, o defensor confessou que tem expectativa de atuar no próximo ciclo da seleção brasileira. "Acredito que todo jogador tem esse sonho. Vamos trabalhar no dia a dia e ver se consigo meu espaço por lá", comentou. Cuiabano deve assinar por empréstimo de uma temporada com o Vasco. No clube, ele terá a concorrência de Lucas Piton, então titular absoluto da equipe nos últimos anos, e o experiente Victor Luís. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cuiabano Vasco exames reforço COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: “Todo técnico fica” Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44 futebol Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido 05.02.26 12h12 Futebol Vitória escapa na instabilidade do Leão 05.02.26 11h21 futebol Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa 05.02.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.02.26 7h00