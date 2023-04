Cuca pede demissão do Corinthians após classificação na Copa do Brasil contra o Remo; vídeo

Cuca, de 59 anos, pediu demissão do Corinthians. A decisão foi anunciada pelo próprio Cuca, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (27), logo após a classificação do time carioca na Copa do Brasil em partida contra o Remo por 5 a 4 nos pênaltis.

"Saio nesse momento não é porque eu queria... Mas é um pedido até de minha família", afirmou ele, após dizer que sua mulher e filha estão sendo alvo de ameaças e xingamentos.

Em comunicado oficial nas redes sociais, o clube carioca justificou que o ex-técnico atendeu a um "pedido da família para resolver assuntos particulares". "O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira", diz a publicação do Corinthians.

Nos últimos dias, Cuca foi alvo de pressão, principalmente através das redes sociais, devido à sua condenação em 1989, juntamente com dois jogadores do Grêmio, sob acusação de terem estuprado uma menina de 13 anos em Berna, na Suíça. Na época, treinador tinha 24 anos. Cuca nega as acusações. Ele comentou indiretamente o assunto ao anunciar a saída do Timão: "São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se tivessem acontedi hoje. Eu fui julgado e punido".

Segundo o comentarista Vampeta, antes do duelo contra o Remo, o treinador teria se colocado à disposição do presidente Duilio Alves para deixar o clube. A informação, porém, foi negada por Cuca em contato com a Itatiaia de São Paulo.