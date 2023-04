Cuca condenado por estupro: Entenda o caso do técnico do Corinthians envolvendo abuso de adolescente

Torcedores do Corinthians revoltam-se nas redes sociais nesta quinta-feira (20) contra a contratação do técnico Cuca, devido à sua condenação em 1989, juntamente com dois jogadores do Grêmio, sob acusação de terem estuprado uma menina de 13 anos em Berna, na Suíça. Na época, o hoje treinador tinha 24 anos. Cuca nega as acusações.

Em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa, Cuca e os jogadores Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi foram detidos sob a acusação de terem tido relações sexuais não consensuais com a adolescente. A investigação da polícia local concluiu que a jovem foi puxada para dentro do quarto dos jogadores e abusada.

Os quatro jogadores foram detidos por quase um mês em Berna e depois liberados. Dois anos mais tarde, Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência, mas nunca cumpriram a pena, pois o Brasil não extradita seus cidadãos.

Em uma entrevista em janeiro de 2021, o então vice jurídico do Grêmio, Luiz Carlos Martins, afirmou que apenas um dos jogadores teve relação sexual com a jovem, de forma consentida, mas a lei suíça previa que a relação seria considerada estupro presumido devido à idade da vítima.

Cuca nega ter cometido o estupro e, em um vídeo publicado em 2021, ao lado da esposa e das filhas, ele se defendeu: "Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, tentativa de abuso ou coisa assim. (...) Eu jamais toquei numa mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça e consciência tranquila", disse o técnico à jornalista Marilia Ruiz.

Repúdio da torcida

Camisa 12 e Pavilhão 9, duas das torcidas organizadas mais importantes do Corinthians, se manifestaram publicamente contra a contratação do técnico Cuca. Em comunicado divulgado em suas redes sociais, a Camisa 12 classificou a chegada do treinador como "uma das maiores vergonhas" na história do clube e ressaltou que a contratação não é aceitável diante do histórico de Cuca.

"A reputação de um dos maiores movimentos sociais deste país está em jogo", afirmou a nota da organizada. "O Corinthians foi fundado para ser o clube dos excluídos, dos pobres, que abraçou muita gente. Não podemos aceitar que a história do clube seja manchada por um caso tão grave como esse."

A Pavilhão 9 citou o caso de estupro como "escândalo de Berna". Além das duas torcidas, a Estopim da Fiel, Fiel Macabra e Coringão Chopp também foram contrárias à chegada do treinador. Até o momento, o Corinthians não se pronunciou sobre as manifestações das torcidas organizadas.

