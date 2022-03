CSA x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (16/03) pela Copa do Brasil

As equipes CSA e Paysandu disputam nesta quarta-feira (16/03), partida válida pela Copa do Brasil 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir CSA x Paysandu?

A partida CSA x Paysandu pode ser assistida pelo streaming Amazon Prime

Como CSA x Paysandu chegam para o jogo?

No Campeonato Paraense, o Paysandu perdeu para o Castanhal por 4 a 0. Já o CSA, lidera o Campeonato Alagoano e é o segundo colocado no Grupo A da Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

CSA x Paysandu

Copa do Brasil

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Data/Horário: 16 de março de 2022, 21h30

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CSA: Marcelo Carné; Igor, Wellington, Werley e Ernandes; Gabriel, Yann Rolim e Marco Túlio (Geovane); Osvaldo, Felipe Augusto e Rodrigo Rodrigues. TÉCNICO: Mozart

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Genílson, Marcão e João Paulo; Mikael, Ricardinho e José Aldo; Serginho, Marlon e Marcelo Toscano. TÉCNICO: Márcio Fernandes

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)