Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (16/03) pelo Campeonato Carioca

As equipes Vasco x Flamengo entram em campo às 20h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (16/03), para disputar a semifinal do Campeonato Carioca. A partida acontecerá no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Vasco x Flamengo ao vivo?

A partida Vasco x Flamengo pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube Camisa 21; pelos canais da Twitch Casimito, Gaules e RonaldoTv; e pelos serviços de streaming Cariocão Play, Eleven Sports e OneFootball, todos a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Vasco x Flamengo chegam para o jogo?

O Vasco da Gama é o 3° colocado do Campeonato Carioca deste ano, onde detém 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Seu atual saldo de gols é composto por 19 gols marcados contra 11 sofridos. Nas últimas 5 partidas que disputou, o time passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Já o Flamengo é o vice-líder da competição e não perde há 7 jogos. Atualmente, acumula 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Seu saldo de gols é dividido por 27 gols marcados contra 8 sofridos. A equipe tem só 1 vitória a menos e 1 empate a mais que o Fluminense, atual líder do Campeonato Carioca.

Flamengo e Vasco se enfrentarão novamente às 16h do próximo domingo (20/03).

Prováveis escalações

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Gabriel Pec e Nenê; Riquelme e Getúlio. Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo: Hugo Souza; David Luiz, Filipe Luis e Fabrício Bruno; Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Paulo Sousa.

Ficha técnica

Vasco x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 16 de março de 2022, às 20h