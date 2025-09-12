Cruzeiro x Atlético-MG: árbitro registra cantos homofóbicos na súmula e pode gerar punição Estadão Conteúdo 12.09.25 10h54 A classificação do Cruzeiro diante do Atlético-MG nesta quinta-feira, 11, pela Copa do Brasil, registrou episódios de homofobia no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Ao longo do jogo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS) relatou ao menos três episódios em que torcedores cruzeirenses proferiram cânticos homofóbicos contra atletas do Atlético-MG. O jogo foi disputado com torcida única. Lyanco, zagueiro do Atlético-MG, foi um dos visados pelos ataques vindos da arquibancada, após atrito com Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, ainda no primeiro tempo. "Lyanco, v..." foi um dos cânticos que puderam ser ouvidos durante a transmissão e no estádio. Rafael Klein informou que o protocolo anti-homofobia foi seguido. O artigo 27 do regulamento geral de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê que, em caso de cânticos homofóbicos, a partida seja paralisada. "Aos 22, 31 e 34 minutos do primeiro tempo, foram ouvidos gritos homofóbicos vindos da torcida. O protocolo foi respeitado, o anúncio realizado no sistema de som, e o fato cessou", escreveu o árbitro da partida, em súmula. Também foram observados arremessos de um galo de borracha e de copos de plástico ao longo do jogo. A tendência é que o caso seja julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No Código Brasileiro de Justiça desportiva (CBJD), está prevista a punição a casos como o ocorrido no Mineirão, segundo o artigo 243-G. O Cruzeiro pode estar sujeito até à perda de pontos no campeonato, caso não haja a identificação dos responsáveis. Após a partida, Lyanco foi às redes e publicou mensagem preconceituosa. O zagueiro, que foi alvo da torcida cruzeirense, publicou uma foto com a seguinte frase, com teor misógino: "Boa a todas as meninas, menstruaram e viraram mocinhas! Feliz dia." A postagem foi editada posteriormente e o trecho suprimido, mantendo apenas "boa a todas", com um emoji de beijo na sequência. Rafael Klein esteve envolvido em caso semelhante neste ano. Na Arena Barueri, em confronto entre Palmeiras e Corinthians, foram observados antes do jogo, em direção a Ángel Romero, atacante corintiano. Inicialmente, o árbitro não relatou o episódio, mas incluiu a observação em um adendo. Em junho, no julgamento do STJD, o Palmeiras foi punido com uma multa de R$ 80 mil por cânticos homofóbicos. "Temos na ficha do Palmeiras que é o segundo caso em um ano. Não tem como ser pontual. O futebol não suporta mais (episódios deste tipo)", pontuou a auditora Adriene Hassen sobre o caso à época. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil cantos homofóbicos Cruzeiro Atlético-MG súmula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA SPORT CLUB Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro 12.09.25 10h37 Carlos Ferreira Primeiro desafio é largar a "lanterna" 12.09.25 10h34 FUTEBOL Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória 11.09.25 18h42 SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B 11.09.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00 FUTEBOL Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo no Nilton Santos e vai às semifinais da Copa do Brasil Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco garantiu presença nas semifinais 12.09.25 0h13