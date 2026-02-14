Cruzeiro vence o URT, garante melhor campanha no Mineiro e encara o Pouso Alegre na semifinal Estadão Conteúdo 14.02.26 21h52 Contestado no Brasileirão, o técnico Tite ganhou um respiro no comando do clube. Pela última rodada do Mineiro, o time da capital contou com gols de Kaio Jorge e Arroyo para vencer por 2 a 1 o URT, neste sábado, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, garantindo a melhor campanha na primeira fase do Estadual e aliviando a pressão sobre seu trabalho. Com isso, o Cruzeiro terminou a primeira fase com 15 pontos no Grupo C e agora terá pela frente o Pouso Alegre, melhor segundo colocado geral, com 13 pontos no Grupo B, nas semifinais. Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com o time azul de Belo Horizonte, decidindo a vaga no Mineirão. As datas ainda serão definidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O trabalho de Tite no Cruzeiro vem sendo bastante questionado. Apesar da boa fase no estadual, o time não apresenta bom futebol no Campeonato Brasileiro, somando apenas um ponto em nove disputados. Além disso, o Cruzeiro de 2026 não é nem sombra do time da temporada passada. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time terminou em terceiro no Brasileirão e chegou na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro começou o duelo levando um susto. Logo com dois minutos, Gabryel Moisés acertou um lindo chute no ângulo, mas o VAR apontou impedimento de Federico na origem da jogada, anulando seu golaço. Após o lance, o time da capital conseguiu ditar um pouco do ritmo, mas longe de ter o domínio do confronto. Além disso, a temperatura em campo era quente, com muitas discussões e faltas duras. Com dificuldade de abrir espaço, o jeito foi arriscar de longe. Matheus Pereira bateu de fora da área, o goleiro deu rebote nos pés de Gerson, que serviu Kaio Jorge apenas empurrar para as redes, aos 26 minutos. O gol deu certo alívio ao time, mas o duelo seguiu pegado. Apostando agora na bola longa, Arroyo foi lançado, avançou sem marcação e bateu na saída do goleiro para ampliar, aos 47. O gol chegou a ser anulado, porém confirmado pelo VAR na sequência. Ainda na primeira etapa, Matheus Henrique levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, o URT voltou do intervalo explorando os espaços. Chegou a incomodar o goleiro Cássio, mas a pressão terminou quando Pedro Henrique também foi expulso, por falta dura em Matheus Pereira, revisada pelo VAR. Iguais agora em campo, o duelo baixou os ânimos, o time da casa ainda seguiu com mais posse de bola, mas desperdiçava as chances antes de chegar na grande área. Com o passar do tempo, com mais qualidade, o Cruzeiro inverteu o panorama do duelo para si. Voltando a ditar o ritmo, trocava passes na defesa e buscava construir as jogadas com paciência, passando por todos os setores. Com o fim do jogo se aproximando, o time de Tite diminuiu ainda mais a intensidade, ficando com o controle da bola e gastando tempo. Nos acréscimos, aos 53, Mateus Pellogia descontou para o URT, mas já era tarde demais. FICHA TÉCNICA URT 1 X 2 CRUZEIRO URT - Ariel; Leandro Silva (Mateus Peloggia), Léo Santos, Victor Salinas e Gabriel Augusto (Sandro); Hippólito (Laércio), Pedro Henrique e John Everson; Federico Andrade (Wesley Hiago), Gabriel Moysés (Marcelo Maçola) e Cesinha. Técnico: Ito Roque. CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (João Marcelo) e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson (Christian) e Matheus Pereira; Arroyo (Lucas Romero) e Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Tite. GOLS - Kaio Jorge, aos 26, Arroyo, aos 47 minutos do primeiro tempo. Matheus Peloggia, aos 53 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Hieger Túlio Cardoso (MG). CARTÕES AMARELOS - Hippólito, Gabriel Moysés, Mateus Peloggia, William e Matheus Henrique. CARTÃO VERMELHO - Matheus Henrique e Pedro Henrique. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Mineiro Cruzeiro URT COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 BAIXA Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação 13.02.26 19h08 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43