Cruzeiro vence o URT, garante melhor campanha no Mineiro e encara o Pouso Alegre na semifinal

Contestado no Brasileirão, o técnico Tite ganhou um respiro no comando do clube. Pela última rodada do Mineiro, o time da capital contou com gols de Kaio Jorge e Arroyo para vencer por 2 a 1 o URT, neste sábado, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, garantindo a melhor campanha na primeira fase do Estadual e aliviando a pressão sobre seu trabalho.

Com isso, o Cruzeiro terminou a primeira fase com 15 pontos no Grupo C e agora terá pela frente o Pouso Alegre, melhor segundo colocado geral, com 13 pontos no Grupo B, nas semifinais. Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com o time azul de Belo Horizonte, decidindo a vaga no Mineirão. As datas ainda serão definidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

O trabalho de Tite no Cruzeiro vem sendo bastante questionado. Apesar da boa fase no estadual, o time não apresenta bom futebol no Campeonato Brasileiro, somando apenas um ponto em nove disputados. Além disso, o Cruzeiro de 2026 não é nem sombra do time da temporada passada. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time terminou em terceiro no Brasileirão e chegou na semifinal da Copa do Brasil.

O Cruzeiro começou o duelo levando um susto. Logo com dois minutos, Gabryel Moisés acertou um lindo chute no ângulo, mas o VAR apontou impedimento de Federico na origem da jogada, anulando seu golaço. Após o lance, o time da capital conseguiu ditar um pouco do ritmo, mas longe de ter o domínio do confronto. Além disso, a temperatura em campo era quente, com muitas discussões e faltas duras. Com dificuldade de abrir espaço, o jeito foi arriscar de longe.

Matheus Pereira bateu de fora da área, o goleiro deu rebote nos pés de Gerson, que serviu Kaio Jorge apenas empurrar para as redes, aos 26 minutos. O gol deu certo alívio ao time, mas o duelo seguiu pegado. Apostando agora na bola longa, Arroyo foi lançado, avançou sem marcação e bateu na saída do goleiro para ampliar, aos 47. O gol chegou a ser anulado, porém confirmado pelo VAR na sequência. Ainda na primeira etapa, Matheus Henrique levou o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o URT voltou do intervalo explorando os espaços. Chegou a incomodar o goleiro Cássio, mas a pressão terminou quando Pedro Henrique também foi expulso, por falta dura em Matheus Pereira, revisada pelo VAR. Iguais agora em campo, o duelo baixou os ânimos, o time da casa ainda seguiu com mais posse de bola, mas desperdiçava as chances antes de chegar na grande área.

Com o passar do tempo, com mais qualidade, o Cruzeiro inverteu o panorama do duelo para si. Voltando a ditar o ritmo, trocava passes na defesa e buscava construir as jogadas com paciência, passando por todos os setores. Com o fim do jogo se aproximando, o time de Tite diminuiu ainda mais a intensidade, ficando com o controle da bola e gastando tempo. Nos acréscimos, aos 53, Mateus Pellogia descontou para o URT, mas já era tarde demais.

FICHA TÉCNICA

URT 1 X 2 CRUZEIRO

URT - Ariel; Leandro Silva (Mateus Peloggia), Léo Santos, Victor Salinas e Gabriel Augusto (Sandro); Hippólito (Laércio), Pedro Henrique e John Everson; Federico Andrade (Wesley Hiago), Gabriel Moysés (Marcelo Maçola) e Cesinha. Técnico: Ito Roque.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (João Marcelo) e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson (Christian) e Matheus Pereira; Arroyo (Lucas Romero) e Kaio Jorge (Wanderson). Técnico: Tite.

GOLS - Kaio Jorge, aos 26, Arroyo, aos 47 minutos do primeiro tempo. Matheus Peloggia, aos 53 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Hieger Túlio Cardoso (MG). CARTÕES AMARELOS - Hippólito, Gabriel Moysés, Mateus Peloggia, William e Matheus Henrique.

CARTÃO VERMELHO - Matheus Henrique e Pedro Henrique.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG).