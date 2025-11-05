Cruzeiro vence a segunda seguida, derrota o Grêmio e segue na perseguição dos líderes

O Cruzeiro segue na sua caça a dupla Flamengo e Palmeiras buscando se manter na briga pelo título do Brasileirão. Nesta quarta-feira, pela 32ª rodada, venceu a segunda seguida e chegou ao sétimo jogo sem perder, ao derrotar o Grêmio por 1 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), para se manter em terceiro lugar na tabela.

Em um jogo bastante truncado, o Cruzeiro mostrou eficiência e paciência para levar os três pontos para Belo Horizonte. No confronto, contou com gol solitário do zagueiro da seleção brasileira, Fabrício Bruno, na reta final do primeiro tempo. O Grêmio até apresentou bom volume de jogo no segundo tempo, porém a eficiência passou longe dos pés dos jogadores. Quando conseguiu chutar a gol, já nos acréscimos, Cássio salvou o time mineiro.

Mesmo com os concorrentes com jogos a menos a cumprir, o Cruzeiro segue firme na retaguarda. Com a vitória, chegou a 63 pontos, se consolidando na terceira colocação e praticamente garantido na Libertadores de 2026. Já o Grêmio, com o revés, volta a enxergar com atenção a parte de baixo da tabela. Com a segunda derrota seguida, se manteve com 39 pontos, em 13º lugar.

O duelo começou em marcha lenta, com muitas faltas que não deixava o jogo fluir. As chances só foram aparecer depois dos 20 minutos, pelo lado do Cruzeiro, em chute sem força de Arroyo e finalização de Christian, obrigando boa defesa de Tiago Volpi. O Grêmio pecava tecnicamente, com muitos erros de passes, desperdiçando ataques promissores.

Com o passar do tempo, o time mineiro aumentou o ritmo, arriscando com Arroyo, Kaio Jorge e Lucas Silva. Em uma delas, surgiu um escanteio, que terminou em cabeçada de Fabrício Bruno para abrir o placar, aos 42 minutos. O time gaúcho tentou reagir de imediato, mas Edenilson, livre na pequena área, perdeu chance inacreditável de empatar. Nos acréscimos, Noriega assustou Cássio, tirando tinta da trave.

A segunda etapa retornou mais movimentada. O Grêmio conseguiu reter mais a posse no campo de ataque e colocar a bola na área, mas por outro lado, cedia espaço. Com um contra-ataque encaixado, o Cruzeiro levava vantagem no quesito. Kaio Jorge disparou antes da linha do meio de campo, ganhou de Kannemann na corrida e soltou a bomba no travessão.

O confronto seguiu movimentado, com as duas equipes ofensivas e dispostas a arriscar. O time mineiro seguia com melhor aproveitamento nas conclusões e Cristian cabeceou para outra grande defesa de Volpi. O time da casa só conseguiu assustar em cobrança de falta de Marlon, onde Cássio quase entregou, fazendo a defesa em dois tempo. Na reta final, Cássio garantiu a vitória mineira, ao pegar o chute à queima roupa de Arthur, já nos acréscimos.

A dupla retorna a campo agora no domingo. Às 16h, o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), enquanto mais tarde, às 20h, o Grêmio visita o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 CRUZEIRO

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Lucas (Pavón), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (André), Arthur Melo e Edenilson (Monsalve); Alysson (Cristian Oliveira), Carlos Vinícius e Amuzu (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Eduardo), Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira (Walace); Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Fabrício Bruno, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Kannemann, Pavón, Villalba, Arroyo e Lucas Silva.

RENDA - R$ 1.059.890,00. PÚBLICO - 20.050 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).