Cruzeiro renova contrato de Artur Jorge até dezembro de 2030 após apenas quatro jogos na equipe Diferentemente do antecessor Tite, Artur Jorge trouxe calmaria às arquibancadas do Mineirão. Estadão Conteúdo 14.04.26 15h41 Quatro jogos, com três vitórias - quase fora da zona de rebaixamento do Brasileirão - foram suficientes para convencer a diretoria do Cruzeiro de já renovar o contrato do técnico português Artur Jorge que ia até dezembro de 2027, por mais três temporadas. "Artur Jorge 2030! Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas", anunciou o clube. Mesmo levando 4 a 1 no meio desta curta jornada no Cruzeiro, o técnico fez o time jogar bola ofensivamente e rapidamente caiu nas graças da torcida que agora não mostra mais descontentamento com a equipe. O sorriso de Pedro Lourenço, o Pedrinho, administrador da SAF do Cruzeiro, ao lado de Artur Jorge na assinatura do novo contrato revela o alívio da direção celeste. Mesmo campeão mineiro, o trabalho de Tite jamais passou confiança e ele acabou demitido. O clube não poupou esforços para trazer Artur Jorge de volta ao País e já colhe os frutos, com a quase fuga da faixa de queda do Brasileirão e a grande vitória na casa do Barcelona, em Guayaquil, na largada da Libertadores, na qual recebe o Universidad Católica nesta quarta-feira. Além do triunfo por 1 a 0 na Libertadores, Artur Jorge estreou com 3 a 0 sobre o Vitória e no fim de semana comandou a virada sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e com diversas oportunidades desperdiçadas. Mesmo na goleada sofrida no MorumBis, o Cruzeiro teve chances de empatar no começo da etapa final, quando reduziu a desvantagem para 2 a 1 com Christian e impôs grande volume de jogo - acabou levando dois gols em contragolpes, um deles que gerou o escanteio do terceiro gol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Cruzeiro Artur Joge COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 Liga dos Campeões da UEFA Atlético x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/04) pela Champions League Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.04.26 15h00