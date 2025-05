Cruzeiro ganha fora de casa, embala no Brasileirão e amplia crise no Fortaleza

A eliminação precoce na Copa Sul-Americana ficou para trás no Cruzeiro. Vivendo o melhor momento na temporada, o time de Leonardo Jardim chegou ao nono jogo de invencibilidade na temporada ao derrotar o Fortaleza por 2 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi definida ainda na primeira etapa, com gols de Kaio Jorge e Lucas Silva. Gabigol foi outro destaque com duas assistências.

Foi a quarta vitória nos últimos cinco jogos do Cruzeiro no Brasileirão, que chegou a 20 pontos, ocupando a terceira colocação na tabela de classificação. Já o Fortaleza conheceu a sua segunda derrota seguida, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 10 pontos e saindo vaiado pela torcida.

O Cruzeiro começou a partida com total domínio. Eram oito finalizações contra nenhuma do time da casa. Com boa movimentação no setor ofensivo, confundia a defesa do Fortaleza e empilhou chances, obrigando boas defesas de João Ricardo. O gol parecia questão de tempo e ele saiu aos 33 minutos.

Lucas Romero tocou para Gabigol que deu um toque sutil para Kaio Jorge bater na saída de João Ricardo e mandar para as redes. Logo depois, Gabigol serviu Lucas Silva, que cortou para o meio e bateu cruzado para ampliar, aos 40. O time de Vojvoda, que pouco fez, saiu para os vestiários sob vaias.

O Fortaleza voltou para a segunda etapa com três alterações, que mudaram o comportamento do time. Principalmente com a entrada de Pochettino, que passou a ter mais presença ofensiva e tomar conta das ações do jogo, como no chute de Yago Pikachu, que tirou tinta da trave.

Aos poucos, o Cruzeiro foi conseguindo neutralizar os avanços do time da casa e equilibrou a partida. A missão ficou mais fácil quando Pedro Augusto levou o segundo amarelo, foi expulso e freou a reação do Fortaleza, aos 38 minutos. Com um a mais, o Cruzeiro voltou a tomar as rédeas da partida, priorizou a posse de bola e administrou a vitória até o apito final.

A dupla volta a campo no meio de semana. Pela Libertadores, o Fortaleza busca a classificação para as oitavas de final diante do Racing-ARG, na quinta-feira, às 21h30, em Buenos Aires. Já o Cruzeiro se despede da Sul-Americana na quarta-feira, às 21h30, contra o Unión Santa Fé-ARG, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 2 CRUZEIRO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa (Mancuso); Pol Fernández (Pedro Augusto), Emmanuel Martínez (Pochettino) e José Welison (Calebe); Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes (Lucca Prior). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Murilo Rhikman), Lucas Silva e Christian (Lautaro Díaz); Gabigol (Eduardo), Kaio Jorge (Kaique Kenji) e Marquinhos (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Kaio Jorge, aos 33, e Lucas Silva, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emmanuel Martínez, Pedro Augusto e Gustavo Mancha (Fortaleza); Villalba (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Pedro Augusto (Fortaleza).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 159.553,00.

PÚBLICO - 12.483 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).