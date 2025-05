Paraense conquista o vice no Campeonato Norte Brasileiro de Kart em Paragominas

Campeão paraense de 2024, o piloto Mauro Folha ficou com o vice-campeonato no Campeonato Norte Brasileiro de Kart, realizado no último sábado (24), em Paragominas, no sudeste do Pará. Manoel Araújo, do Maranhão, foi o grande campeão da categoria F4 Super Sênior.

O também paraense Tiago Facco ficou terminou em terceiro lugar e completou o pódio. A competição contou com a participação de mais de 80 pilotos em todas as categorias e foi chancelada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Mauro buscava o bicampeonato da prova neste ano, já que, em 2016, em Castanhal, conquistou seu primeiro título. No entanto, o acerto do kart não foi suficiente para garantir a vitória e o título. Apesar disso, o piloto paraense valorizou o pódio e destacou o início de temporada promissor.

"Como estávamos com kart novo e ainda longe de sua performance ideal, o que nos fez lutar muito com o novo chassi, garantimos o vice. Não é um mau resultado diante do alto nível da competição. É o início de temporada e já conquistamos um bom resultado", destacou o paraense.

(Arquivo pessoal)

A competição teve duas provas classificatórias até a final no sábado. Nas baterias de Mauro, foram 19 competidores, de estados como Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins, divididos em duas categorias: F4 Super Sênior e Grand Super Sênior.

Mauro Folha é o atual campeão dos Campeonatos Paraense e Maranhense de Kart. O piloto vive a expectativa de uma temporada cheia, com possibilidades de brigar por novos títulos.

Classificação final

F4 Super Sênior

Manoel Araújo / FAEM 18 voltas em 16min44s245 Mauro Folha / FEPAUTO a 4.824 Tiago Facco / FEPAUTO a 10.319 Fabiano Nascimento / FAEM a 21.051 Woover Tadeu / FAT a 25.648