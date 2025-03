Piloto paraense vive expectativa para início da temporada de kart no Pará 

O automobilismo paraense se prepara para iniciar mais uma temporada com muita velocidade e emoção nas pistas. Este ano, o calendário promete ser movimentado, com competições de kart regionais e nacionais. O piloto Mauro Folha, atual campeão paraense, vive a expectativa para o começo da temporada.

"As expectativas estão as melhores possíveis. Já é um grande passo para alcançarmos nossos objetivos, e temos algumas surpresas que vamos colocar na pista já na abertura em Castanhal", declarou Mauro.

Mauro é apaixonado por automobilismo desde a infância. Fã de Ayrton Senna, o paraense andou pela primeira vez de kart quando tinha 15 anos. A experiência foi tão boa que o piloto venceu sua bateria, o amor pelo esporte só aumentou e a relação do piloto com o esporte reflete no cenário da modalidade no Estado.

A falta de recursos o impediu de seguir no mundo das competições, e, com isso, Mauro virou espectador, assistindo às corridas na Duque e Doca. Contudo, em 2003, o paraense perdeu o pai e tudo ficou ainda mais difícil.

Nesse cenário, a modalidade perdeu força no estado. Mas, anos depois, ele e mais três amigos decidiram retomar as atividades do kartódromo de Castanhal e criaram uma competição.

"Compramos os karts e fomos atrás do proprietário do kartódromo, que até então estava abandonado, mas era particular. Conseguimos e fomos 'capinar' literalmente o espaço para fazer ressurgir das ruínas. Em maio de 2011, retornou a primeira corrida de Kart F4 em Castanhal. De quatro pilotos em 2011, passamos para 33 em 2013. A cada corrida, sonhava acordado pelo simples fato de estar competindo no esporte que amava", relembrou.

Paraense é apaixonado pelo esporte desde a infância (Adriano Nascimento / OLiberal)

Em um momento com mais competições e em um cenário diferente de anos atrás, o piloto se prepara para uma temporada cheia, com a disputa da Copa Pará de Kart, que deve ser realizada tanto no Kartódromo de Castanhal quanto no de Paragominas. Além disso, Mauro ainda busca recursos para competir na Copa Brasil.

"Acredito que, com a minha experiência, não só do ano passado, mas também ao longo de 15 anos competindo, posso fazer a diferença nesta temporada. Ano passado, competi em duas competições ao longo do ano em duas pistas diferentes, com vários pilotos diferentes, o que nos deu algo a mais para enfrentar novos desafios que virão este ano", destacou o piloto.

Logística e desafios

No ano passado, além de ser campeão paraense, Mauro Folha também disputou o Campeonato Maranhense de Kart e conquistou o título. Ficar longe da família devido às viagens entre os estados e pistas foi um dos desafios enfrentados pelo piloto. Além disso, a logística também afetou sua temporada.

"Competir fora de casa, longe da família, é um dos piores desafios. Pegar 15 horas de ônibus para São Luís, treinar apenas um dia e correr no outro não é nada fácil. Fora as pistas novas, logística de equipamentos e equipe, kart alugado, adversários de alto nível e novos para mim. Isso nos fez chegar no limite da superação, e só o amor por esse esporte me fez superar essas barreiras e buscar o que me propus desde os 15 anos", destacou Mauro.

(Arquivo pessoal)

Por conta disso, a preparação física de um piloto é extremamente necessária. Além das viagens, as corridas são desafiadoras. Mesmo com todos os obstáculos, a temporada de 2024 valeu a pena. Mauro guarda com carinho as lembranças das duas finais, no Campeonato Paraense de Kart, em Paragominas, e no Maranhão.

Piloto conquistou dois títulos na temporada passada (Adriano Nascimento / OLiberal)

"Mesmo com a situação bem favorável para conquistar os dois títulos, mantivemos o foco e a determinação. Fizemos tudo certinho: duas poles, voltas rápidas e vitórias nas baterias e etapas finais. Isso mostrou nosso foco e comprometimento", destacou.

Alto nível

Mauro destacou que há excelentes pilotos no estado, com ótima evolução técnica e persistência. Para esta temporada, a expectativa é de boas disputas nas pistas.

"Espero boas, limpas e acirradas disputas dentro da pista, onde o mais preparado se sairá melhor. Sei que não será fácil, mas isso nos motiva ainda mais a sempre nos superar", disse o paraense.

Evolução

Com a expectativa de um calendário cheio, o presidente da Federação Paraense de Automobilismo (Fepauto), Fernando Maia, falou que o esporte no Pará tem evoluído e que o objetivo é mantê-lo cada vez mais pujante.

"A evolução do esporte é visível. Com a entrada do kartódromo de Paragominas, que é de nível internacional, e com a pista Veloway(de arrancada), houve uma alavancada no esporte automobilístico aqui. Essas praças sempre atraem mais competidores, competições, atenção e interesse do público, e isso é fundamental para que tenhamos cada vez mais eventos", comentou o presidente.

"As nossas metas são sempre de manter o nosso esporte automobilístico aqui cada vez mais forte, com mais eventos e a chegada de mais pilotos", ressaltou.

Calendário e novidades

No último ano, a primeira pista de arrancada do Pará foi inaugurada em Outeiro, distrito de Belém, e o local já tem um calendário de provas para este ano. Nos dias 17 e 18 de maio ocorre a segunda etapa do campeonato de arrancada — a primeira foi realizada em dezembro de 2024, com a abertura da pista.

Além disso, em Paragominas, ocorrerá a Copa Kart, com a primeira etapa marcada para o dia 29 de março. Já em Castanhal, a expectativa é que a competição comece no dia 12 de abril, mas a data ainda será confirmada.

Paragominas também receberá o Campeonato Norte Brasileiro no dia 24 de maio. A agenda do paraense deve ser fechada em breve. E o Rally do Sol também está previsto para a temporada.

"A federação está de portas abertas. Qualquer promotor que queira introduzir algumas das modalidades regulamentadas pela Confederação Brasileira e pela Federação Internacional podem nos procurar que daremos o nosso apoio", concluiu Fernando Maia.