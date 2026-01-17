Capa Jornal Amazônia
Cruzeiro escala time titular e goleia o Uberlândia no Campeonato Mineiro

Estadão Conteúdo

No primeiro gostinho do time que disputará a temporada, a torcida do Cruzeiro saiu do Mineirão animada na noite deste sábado (17). Jogando em casa, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o time comandado por Tite encarou o Uberlândia e, com uma exibição de gala, superou o adversário por 5 a 0.

O resultado, além de expressivo, ainda colocou o Cruzeiro em grande vantagem na tabela. Isso porque o time celeste foi a seis pontos e abriu quatro de vantagem para o North, vice-líder do Grupo C na competição.

Na estreia dos titulares na temporada, não demorou muito para o Cruzeiro brilhar. Após Jefferson Luis operar um milagre aos cinco minutos, Kaio Jorge teve mais uma chance aos 15, e desta vez, não desperdiçou. O atacante recebeu de Lucas Romeiro, driblou o goleiro e anotou seu primeiro gol em 2026, abrindo o marcador para o time da casa.

O goleiro do Uberlândia ainda fez mais uma grande defesa aos 26, em chute de Kaio Jorge, mas não conseguiu evitar o segundo do Cruzeiro. Aos 36, Christian recebeu de Lucas Silva e tocou na saída de Jefferson para ampliar a vantagem e levar o jogo para o intervalo em 2 a 0.

Na volta para a segunda etapa, inclusive, a vantagem ficou ainda maior. Logo no primeiro minuto, Wanderson avançou pela esquerda, cortou para o meio e mandou de fora da área para um golaço. E não demorou para sair mais um. Aos 13, Lucas Romero recebeu na entrada da área de Matheus Pereira, ajeitou e fez o quarto do Cruzeiro.

O time da capital mineira então passou a controlar mais o jogo, mas ainda deu tempo pra mais um. Aos 34, Arroyo avançou pela direita e cruzou rasteiro para Christian, que só empurrou para o fundo do gol e fechou a goleada em 5 a 0.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da quarta rodada do Campeonato Mineiro. Na quarta-feira (21), o Uberlândia volta ao Parque do Sabiá para encarar o Itabirito, a partir das 20h. No dia seguinte, às 18h30, é a vez do Cruzeiro encarar o Democrata GV, novamente no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 5 X 0 UBERLÂNDIA

CRUZEIRO - Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki; Lucas Romero (Japa), Lucas Silva (Chico da Costa), Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

UBERLÂNDIA - Jefferson Luis; Max Miller, Renan, Rayne (Brayan Díaz) e Nathan; Diego Fumaça, Jonatas Paulista e Rafael Conceição (Yuri Ferraz); Robinho (Parrudo), Ingro (Juan Carlos) e Júlio Rodrigues (Ben-Hur). Técnico: Jorge Castilho.

GOLS - Kaio Jorge, aos 15,e Christian, aos 36 minutos do primeiro tempo. Wanderson, com um minuto, Lucas Romero, aos 13, e Christian, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonathan Jesus e Christian (Cruzeiro) e Rayne, Max Miller, Renan e Júlio Rodrigues (Uberlândia).

RENDA - R$ 1.147.095,00.

PÚBLICO - 38.193 torcedores.

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Palavras-chave

futebol

Campeonato Mineiro

Cruzeiro

Uberlândia
Esportes
