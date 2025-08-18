Capa Jornal Amazônia
Cruzeiro empata, leva sufoco do Mirassol e cai para o 3º lugar do Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro evitou um resultado pior no fechamento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio José Maria de Campos Maia, a equipe celeste empatou por 1 a 1 com o Mirassol, uma das sensações do torneio, e deixou escapar a chance de manter-se na vice-liderança.

O resultado levou o time mineiro a 38 pontos, agora em terceiro lugar, atrás de Flamengo (43) e Palmeiras (39). O Mirassol, com 29, segue dentro da zona de classificação para a Libertadores e reforça sua condição de surpresa, em sexto lugar.

A partida começou em ritmo acelerado, e o Cruzeiro soube aproveitar logo a primeira oportunidade clara. Aos cinco minutos, Matheus Pereira encontrou espaço pela esquerda e cruzou com precisão para Kaio Jorge, que completou de cabeça e abriu o placar.

O gol, no entanto, não trouxe o controle esperado. Com falhas na saída de bola e dificuldade de compactação entre meio e defesa, o Cruzeiro passou a ceder terreno. O Mirassol aproveitou: Carlos Eduardo e Edson Carioca buscaram o um contra um pelas pontas, enquanto Danielzinho, mais solto entre as linhas, articulava o jogo.

Cássio foi obrigado a fazer defesa difícil em desvio de Carlos Eduardo, e Walter respondeu no gol adversário ao segurar chute de Wanderson.

No segundo tempo, o equilíbrio se quebrou. O Mirassol assumiu o comando da partida, impondo intensidade no meio e presença no campo ofensivo. O empate saiu aos 19, em jogada que expôs a fragilidade defensiva cruzeirense: Danielzinho serviu Negueba na área, o atacante limpou Walace e bateu colocado no ângulo, sem chance para Cássio. O gol coroava o domínio paulista e ampliava a sensação de que a virada era apenas questão de tempo.

O Cruzeiro, apático, não conseguiu retomar a posse com qualidade e acumulou erros de decisão. O Mirassol, por sua vez, quase transformou a pressão em vantagem. Aos 33, Chico Kim cruzou pela direita, Fabrício Bruno errou no corte e Alesson escorou para Matheus Bianqui. Dentro da pequena área, o volante acertou a trave direita de Cássio, desperdiçando a chance mais clara da partida.

Nos minutos finais, o Mirassol manteve a iniciativa, empurrando o Cruzeiro para trás. A equipe mineira resistiu mais pela imposição física de seus defensores do que pela organização tática. A postura cautelosa do técnico Leo Jardim, que promoveu apenas duas substituições e manteve Gabigol no banco, chamou atenção diante das dificuldades do time.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Internacional no sábado, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 18h30, o Mirassol visita o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 CRUZEIRO

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Matheus Bianqui), José Aldo (Chico Kim) e Danielzinho; Edson Carioca (Alesson), Chico da Costa (Cristian) e Carlos Eduardo (Negueba). Técnico: Rafael Guanaes.

CRUZEIRO - Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Walace (Matheus Henrique), Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge. Técnico: Léo Jardim.

GOLS - Kaio Jorge, aos cinco minutos do primeiro tempo. Negueba, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELO - Chico Kim, Jemmes e Lucas Ramon (Mirassol); Cássio, Kauã Prates, Walace e Wanderson (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

RENDA - R$ 247.960,00.

PÚBLICO - 6.015 torcedores.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

