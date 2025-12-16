Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro anuncia Tite como novo treinador até o fim de 2026: 'Orgulho pelo convite"

A assinatura do vínculo foi sacramentada logo após o treinador chegar à Toca da Raposa

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro está sob nova direção. O clube mineiro anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Tite para ocupar a vaga de Leonardo Jardim, que encerrou sua passagem no futebol brasileiro após a derrota para o Corinthians em jogo que custou a eliminação da equipe na final da Copa do Brasil.

A assinatura do vínculo foi sacramentada logo após o treinador chegar à Toca da Raposa para conhecer a estrutura do clube e definir os últimos detalhes do acerto. O contrato vai até o fim de 2026.

Em suas redes sociais, o Cruzeiro estampou uma imagem de Tite com a inscrição "CONTRATADO". Ao deixar a concentração do time mineiro, o treinador falou brevemente com a imprensa e disse estar "orgulhoso pelo convite."

Tite era uma das prioridades da diretoria desde que Leonardo Jardim, por questões pessoais, decidiu deixar o clube. O treinador também estava no radar do Internacional, que continua atrás de um nome para comandar o time profissional.

Aos 64 anos, ele volta a atuar à beira do campo desde a sua saída do Flamengo, que ocorreu em setembro de 2024. Esta vai ser a sua segunda passagem pelo futebol mineiro. Em 2005, ele comandou o Atlético-MG entre os meses de abril e julho.

Com um nome definido, a diretoria agora vai se reunir com o treinador para definir a vinda de reforços e também uma reformulação no elenco visando a temporada 2026.

