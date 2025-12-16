Cruzeiro anuncia Tite como novo treinador até o fim de 2026: 'Orgulho pelo convite" A assinatura do vínculo foi sacramentada logo após o treinador chegar à Toca da Raposa Estadão Conteúdo 16.12.25 15h47 O Cruzeiro está sob nova direção. O clube mineiro anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Tite para ocupar a vaga de Leonardo Jardim, que encerrou sua passagem no futebol brasileiro após a derrota para o Corinthians em jogo que custou a eliminação da equipe na final da Copa do Brasil. A assinatura do vínculo foi sacramentada logo após o treinador chegar à Toca da Raposa para conhecer a estrutura do clube e definir os últimos detalhes do acerto. O contrato vai até o fim de 2026. Em suas redes sociais, o Cruzeiro estampou uma imagem de Tite com a inscrição "CONTRATADO". Ao deixar a concentração do time mineiro, o treinador falou brevemente com a imprensa e disse estar "orgulhoso pelo convite." Tite era uma das prioridades da diretoria desde que Leonardo Jardim, por questões pessoais, decidiu deixar o clube. O treinador também estava no radar do Internacional, que continua atrás de um nome para comandar o time profissional. Aos 64 anos, ele volta a atuar à beira do campo desde a sua saída do Flamengo, que ocorreu em setembro de 2024. Esta vai ser a sua segunda passagem pelo futebol mineiro. Em 2005, ele comandou o Atlético-MG entre os meses de abril e julho. Com um nome definido, a diretoria agora vai se reunir com o treinador para definir a vinda de reforços e também uma reformulação no elenco visando a temporada 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Tite treinador COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21 FUTEBOL Paraenses no UFC: Melk vence luta por finalização e Douglas D’Silva perde por decisão dos juízes UFC Apex Vegas 93 ficou marcado por duas lutas de paraenses 16.06.24 20h56