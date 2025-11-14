Croácia supera Ilhas Faroe e Luka Modric disputará sua quinta Copa do Mundo em 2026 Estadão Conteúdo 14.11.25 19h18 A Croácia é mais uma seleção europeia garantida na Copa do Mundo. A vaga da terceira colocada no Catar veio com triunfo por 3 a 1 sobre Ilhas Faroe e o astro Lukas Modric disputará sua quinta edição da competição em 2026, nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México. Vice-campeã em 2018 e responsável por derrubar o Brasil na edição passada, no Catar, em 2022, nas penalidades, a Croácia confirmou seu favoritismo com gols de Gvardiol, Musa e Vlasic. Modric esteve nas edições de 2006, 2014, 2018, 2022 e será o líder da equipe mais uma vez em 2026. Com a vaga croata, a Copa do Mundo de 2026 já tem 30 seleções garantidas. Da Europa, a primeira garantida foi a Inglaterra e , na quinta-feira, quem se garantiu foi a França. A Croácia é a terceira representante do continente e se garante em sua quarta edição seguida, a sétima da história. O jogo em Rijeka começou com um susto, quando Turi, com 15 minutos, colocou os visitantes em vantagem no marcador. Foram somente sete minutos de apreensão. Aproveitando rebote, Gvardiol deixou tudo igual. A festa começou a ganhar corpo após o intervalo, quando Musa recebeu de Stanisic e virou. Ainda deu tempo de Vlasic anotar o terceiro, levando os croatas aos 19 pontos no Grupo L, diante de 13 da República Checa, garantida na repescagem após justamente a derrota de Ilhas Faroe, que fechou sua participação com 12. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Europeias Croácia Ilhas Faroe República Checa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00