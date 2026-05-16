Cristiano Ronaldo volta a ter decepção, perde mais um título e continua zerado com Al-Nassr Ronaldo foi gravado saindo de campo visivelmente decepcionado Estadão Conteúdo 16.05.26 18h41 Às 15h, Al-Qadsiah e Al-Nassr jogarão pelo Campeonato Saudita (Reprodução / Instagram @cristiano) No auge dos seus 41 anos e perto de completar mil gols na carreira, Cristiano Ronaldo não está tendo o mesmo prestígio no futebol saudita. Desde que chegou ao Al-Nassr em 2023, o astro português ainda não conquistou nenhum título pelo clube. Neste sábado, veio uma nova derrota. Ronaldo foi gravado saindo de campo visivelmente decepcionado após a derrota do Al-Nassr para o Gamba Osaka, do Japão, por 1 a 0, na final da AFC Champions League Two, equivalente à Liga Europa na Ásia. Esta foi mais uma oportunidade desperdiçada que ele teve de tentar conquistar um título oficial com a sua equipe. O jornal esportivo Olé, da Argentina, noticiou que Cristiano Ronaldo não compareceu à cerimônia de premiação para receber a medalha de prata. Com a derrota, o Al-Nassr, que é comandado pelo ex-Flamengo Jorge Jesus, agora volta as atenções para o Campeonato Saudita. O título até poderia ter vindo na última rodada. A equipe vencia até os últimos minutos do segundo tempo, quando uma falha de Bento concedeu o empate e amargou a noite do clube saudita. A equipe ainda é a líder com 83 pontos. Porém, um rival pode ameaçar a chance de título. Trata-se do Al-Hilal, ex-clube de Neymar, que venceu o Neom neste sábado e chegou a 81. O Al-Nassr depende apenas de suas próprias forças para ser campeão e, enfim, CR7 ter sua primeira taça pelo time da Arábia Saudita. A última e derradeira rodada do torneio nacional acontece na próxima quinta-feira. O Al-Nassr enfrenta o Damac (15º colocado), enquanto o Al-Hilal encara o Al-Fayha (10º lugar). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cristiano Ronaldo Al-Nassr AFC Champions League Two COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30