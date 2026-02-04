Cristiano Ronaldo tem razão? Compare investimentos do governo saudita em rivais do Al-Nassr O Fundo, na visão do português, estaria priorizando outros clubes do país Estadão Conteúdo 04.02.26 11h02 Cristiano Ronaldo tem se recusado a jogar pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal português A Bola, o craque estaria insatisfeito com a gestão do clube. O jogador contesta a falta de aportes no Al-Nassr por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). O Fundo, na visão do português, estaria priorizando outros clubes do país, como o Al-Hilal, por exemplo. Os números levantados pelo jornal espanhol As dão razão à insatisfação de Cristiano Ronaldo. Segundo o veículo de comunicação, desde a chegada do astro português ao Al-Nassr em 2023, o clube investiu cerca de 410 milhões de euros em contratações, em nomes como Mané, Otavio e Laporte, por exemplo. O rival Al-Hilal, por sua vez, teve um investimento bem maior no período, na casa de 647 milhões de euros, contando com atletas como Neymar, Malcom, Rúben Neves e Mitrovic. Ainda de acordo com o periódico espanhol, o Al-Ahli, assim como o Al-Nassr, teve investimento inferior, de cerca de 380 milhões de euros. O Al-Ittihad, outra grande equipe saudita, gastou aproximadamente 365 milhões de euros. Na atual janela de transferências, o Al-Hilal já desembolsou altas cifras. O rival do Al-Nassr fechou com Kader Meïté, por 30 milhões de euros, e Saïmon Bouabré, por 23 milhões de euros. Na última segunda-feira, o Al-Hilal ainda anunciou a contratação do francês Karim Benzema, que estava no Al-Ittihad. "Cristiano Ronaldo pressionou ao máximo a administração da liga saudita com a ausência na última partida do Al-Nassr. A administração da liga que era responsável por dar o sinal verde para a transferência de Benzema (ao Al-Hilal). E de fato Cristiano Ronaldo provocou uma guerra sem precedentes entre Al-Nassr e Al-Hilal", diz o noticioso. "A situação é tensa. A chegada de Benzema (ao Al-Hilal), aos olhos de todos e de Cristiano, desestabiliza a competição entre os candidatos ao título. E é mais um movimento entre dois clubes pertencentes ao PIF", completa o jornal. Em janeiro, o técnico Jorge Jesus, do Al-Nassr, chegou a dizer que o clube "não tinha o poder político do Al-Hilal". A frase polêmica teve grande repercussão no futebol da Arábia Saudita. O treinador, assim como Cristiano Ronaldo, cobra mais reforços para o Al-Nassr. O comandante português, inclusive, reforçou o protesto do craque e não falou com a imprensa após a vitória sobre o Al-Riyadh, na última segunda-feira. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, que busca diversificar a economia do país. O esporte é uma das áreas utilizadas pelo Fundo para promover a nação do Oriente Médio. 