Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol

Estadão Conteúdo

O atacante português Cristiano Ronaldo conquistou mais um marco histórico. Segundo o site especializado em finanças Bloomberg, o jogador se tornou o primeiro bilionário da história do futebol após renovar seu contrato com o Al-Nassr. Atualmente, o patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual).

A agência afirma que o novo acordo com o clube da Arábia Saudita está avaliado em mais de US 400 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões na cotação atual). No primeiro contrato, o craque ganhava cerca da metade do valor da renovação - a quantia era de US 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão).

Analisando o resto de sua carreira, Cristiano Ronaldo faturou mais de US 550 milhões em salários entre 2002 e 2023 (quantia que resulta em R$ 2,9 bilhões).

Além disso, o europeu conquistou a posição no ranking da Bloomberg assinando contratos com marcas de vestuário famosas, como a Nike e a Armani. Apenas em patrocínios, há cerca de US 175 milhões (cerca de R$ 935 milhões). Para completar seu patrimônio, o português possui pequenos empreendimentos compartilhados com amigos em Lisboa, Portugal.

Embora tenha feito história para o universo do futebol, Cristiano Ronaldo não é o único esportista do ranking. Roger Federer e Michael Jordan são outros nomes notáveis que fazem parte da lista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeoanto Saudita

Al-Nassr

Criostiano Ronaldo

bilionário
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo'

Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona

08.10.25 12h38

Futebol feminino

Com o Remo na disputa, FPF lança a 3ª edição da Copinha Feminina

Competição será disputada entre 3 e 20 de dezembro e, pela primeira vez, reunirá clubes de todas as regiões do país

08.10.25 12h14

Futebol

Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo

Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa

08.10.25 11h54

Futebol

Remo x Águia de Marabá: Supercopa Grão-Pará pode ser realizada na terceira semana de janeiro de 2026

Competição abre o calendário paraense e será decidida entre o Leão Azul e o Azulão

08.10.25 11h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TÁ CHEGANDO A HORA...

Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada?

Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo

08.10.25 0h00

Futebol

André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu

Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública

08.10.25 7h00

TÁ MAL!

Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto

O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante

07.10.25 23h35

Futebol

'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B

Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação

08.10.25 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda