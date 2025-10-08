Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol Estadão Conteúdo 08.10.25 15h38 O atacante português Cristiano Ronaldo conquistou mais um marco histórico. Segundo o site especializado em finanças Bloomberg, o jogador se tornou o primeiro bilionário da história do futebol após renovar seu contrato com o Al-Nassr. Atualmente, o patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual). A agência afirma que o novo acordo com o clube da Arábia Saudita está avaliado em mais de US 400 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões na cotação atual). No primeiro contrato, o craque ganhava cerca da metade do valor da renovação - a quantia era de US 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). Analisando o resto de sua carreira, Cristiano Ronaldo faturou mais de US 550 milhões em salários entre 2002 e 2023 (quantia que resulta em R$ 2,9 bilhões). Além disso, o europeu conquistou a posição no ranking da Bloomberg assinando contratos com marcas de vestuário famosas, como a Nike e a Armani. Apenas em patrocínios, há cerca de US 175 milhões (cerca de R$ 935 milhões). Para completar seu patrimônio, o português possui pequenos empreendimentos compartilhados com amigos em Lisboa, Portugal. Embora tenha feito história para o universo do futebol, Cristiano Ronaldo não é o único esportista do ranking. Roger Federer e Michael Jordan são outros nomes notáveis que fazem parte da lista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Saudita Al-Nassr Criostiano Ronaldo bilionário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 Futebol feminino Com o Remo na disputa, FPF lança a 3ª edição da Copinha Feminina Competição será disputada entre 3 e 20 de dezembro e, pela primeira vez, reunirá clubes de todas as regiões do país 08.10.25 12h14 Futebol Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa 08.10.25 11h54 Futebol Remo x Águia de Marabá: Supercopa Grão-Pará pode ser realizada na terceira semana de janeiro de 2026 Competição abre o calendário paraense e será decidida entre o Leão Azul e o Azulão 08.10.25 11h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02