Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador bilionário da história do futebol

O atacante português Cristiano Ronaldo conquistou mais um marco histórico. Segundo o site especializado em finanças Bloomberg, o jogador se tornou o primeiro bilionário da história do futebol após renovar seu contrato com o Al-Nassr. Atualmente, o patrimônio estimado do atleta é de US 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual).

A agência afirma que o novo acordo com o clube da Arábia Saudita está avaliado em mais de US 400 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões na cotação atual). No primeiro contrato, o craque ganhava cerca da metade do valor da renovação - a quantia era de US 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão).

Analisando o resto de sua carreira, Cristiano Ronaldo faturou mais de US 550 milhões em salários entre 2002 e 2023 (quantia que resulta em R$ 2,9 bilhões).

Além disso, o europeu conquistou a posição no ranking da Bloomberg assinando contratos com marcas de vestuário famosas, como a Nike e a Armani. Apenas em patrocínios, há cerca de US 175 milhões (cerca de R$ 935 milhões). Para completar seu patrimônio, o português possui pequenos empreendimentos compartilhados com amigos em Lisboa, Portugal.

Embora tenha feito história para o universo do futebol, Cristiano Ronaldo não é o único esportista do ranking. Roger Federer e Michael Jordan são outros nomes notáveis que fazem parte da lista.