Cristiano Ronaldo diz que Copa de 2026 será última da carreira e coloca prazo para se aposentar

O astro Cristiano Ronaldo confirmou que a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, será a última da carreira. A seleção de Portugal ainda não garantiu vaga no Mundial, mas está muito perto de conseguir a classificação.

Os portugueses lideram o Grupo F das Eliminatórias Europeias, faltando duas rodadas para o fim. A classificação pode ser obtida na quinta-feira, quando Portugal visita a Irlanda. Cristiano Ronaldo já disputou cinco vezes a Copa do Mundo.

"Definitivamente, sim (será a última Copa da carreira), porque terei 41 anos (no ano que vem)", disse Cristiano Ronaldo por videoconferência em uma cúpula global sobre turismo e investimento, sediada na Arábia Saudita.

"Dei tudo pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em diferentes cenários, em clubes e também na seleção. Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento", completou.

Cristiano Ronaldo, que já supera a marca de 950 gols por clubes e seleção, tenta chegar aos mil na carreira. O astro possui contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o ano de 2027, e colocou um prazo para "pendurar as chuteiras".

"Em breve (para se aposentar) para mim significa daqui a 10 anos... Não, estou brincando", afirmou. "Estou realmente aproveitando o momento agora. Como vocês sabem, no futebol, quando se chega a uma certa idade, os meses passam muito rápido. Me sinto muito bem neste momento. Eu marco gols, ainda me sinto rápido e preciso. Estou curtindo meu jogo na seleção. Mas, claro, sejamos honestos. O que eu quero dizer com 'em breve' é provavelmente daqui a um ou dois anos", previu.

O craque ainda falou sobre a ascensão do filho, Cristiano Ronaldo Júnior, no futebol. O garoto já atua pela seleção portuguesa sub-16. "Como seres humanos, nunca queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas eu desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele", assegurou.

"Não quero aumentar a pressão, porque o que eu quero para ele é que seja feliz. Não importa se ele quer jogar futebol ou praticar outro esporte. Seja feliz, seja livre. Não se deixe pressionar pelo pai, porque isso é muita coisa. Esta é uma nova geração, uma geração diferente. Eles pensam diferente, vivem diferente. Mas como pai, estou aqui para ajudá-lo a ser o que ele quiser ser. Serei o seu apoio", concluiu.