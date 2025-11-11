Cristiano Ronaldo diz que Copa de 2026 será última da carreira e coloca prazo para se aposentar Estadão Conteúdo 11.11.25 13h52 O astro Cristiano Ronaldo confirmou que a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, será a última da carreira. A seleção de Portugal ainda não garantiu vaga no Mundial, mas está muito perto de conseguir a classificação. Os portugueses lideram o Grupo F das Eliminatórias Europeias, faltando duas rodadas para o fim. A classificação pode ser obtida na quinta-feira, quando Portugal visita a Irlanda. Cristiano Ronaldo já disputou cinco vezes a Copa do Mundo. "Definitivamente, sim (será a última Copa da carreira), porque terei 41 anos (no ano que vem)", disse Cristiano Ronaldo por videoconferência em uma cúpula global sobre turismo e investimento, sediada na Arábia Saudita. "Dei tudo pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em diferentes cenários, em clubes e também na seleção. Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento", completou. Cristiano Ronaldo, que já supera a marca de 950 gols por clubes e seleção, tenta chegar aos mil na carreira. O astro possui contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o ano de 2027, e colocou um prazo para "pendurar as chuteiras". "Em breve (para se aposentar) para mim significa daqui a 10 anos... Não, estou brincando", afirmou. "Estou realmente aproveitando o momento agora. Como vocês sabem, no futebol, quando se chega a uma certa idade, os meses passam muito rápido. Me sinto muito bem neste momento. Eu marco gols, ainda me sinto rápido e preciso. Estou curtindo meu jogo na seleção. Mas, claro, sejamos honestos. O que eu quero dizer com 'em breve' é provavelmente daqui a um ou dois anos", previu. O craque ainda falou sobre a ascensão do filho, Cristiano Ronaldo Júnior, no futebol. O garoto já atua pela seleção portuguesa sub-16. "Como seres humanos, nunca queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas eu desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele", assegurou. "Não quero aumentar a pressão, porque o que eu quero para ele é que seja feliz. Não importa se ele quer jogar futebol ou praticar outro esporte. Seja feliz, seja livre. Não se deixe pressionar pelo pai, porque isso é muita coisa. Esta é uma nova geração, uma geração diferente. Eles pensam diferente, vivem diferente. Mas como pai, estou aqui para ajudá-lo a ser o que ele quiser ser. Serei o seu apoio", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Portugal Cristiano Ronaldo aposentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona 11.11.25 17h57 FUTEBOL Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio 11.11.25 16h52 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 SÉRIE B Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas 11.11.25 15h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11