Cristian Ribera é prata e Brasil conquista 1ª medalha na história das Paralimpíadas de Inverno Estadão Conteúdo 10.03.26 11h12 O Brasil brilhou no pódio nesta terça-feira na Paralimpíada de Inverno. Cristian Ribera fez história ao conquistar a primeira medalha do País. Com um desempenho bastante regular desde as etapas classificatórias, ele terminou a prova do sprint sentado do esqui cross-country em segundo lugar e arrebatou a prata. O paratleta de 23 anos completou a prova na Arena de Esqui cross-country de Tesero em 2min29s06 e ficou a apenas sete décimos do chinês Liu Zixu, primeiro colocado e medalha de ouro. O Cazaque Yerbol Khamitov levou o bronze. "Estou muito feliz, é um sonho realizado. A próxima meta, claro, é o ouro. Poder estar no pódio, representar o Brasil. Estou muito orgulhoso. É muito especial para mim", disse Ribera. Natural de Cerejeiras, em Rondônia, Ribera era um dos favoritos ao lugar mais alto do pódio. Na grande decisão, ele teve uma disputa acirrada com Pavlo Bal, da Ucrânia. Apesar de suportar bem a pressão, ele conseguiu abrir frente, mas acabou sendo superado pelo competidor chinês e terminou com a prata inédita. Nesta terça-feira de disputas, Guilherme Rocha e Robelson Lula competiram nas classificatórias masculinas do sprint sentado. Os dois terminaram em 18º e 20º lugar respectivamente, mas não conseguiram vaga para a semifinal. A outra boa notícia do dia ficou por conta de Aline Rocha. A brasileira superou o melhor resultado feminino do Brasil em Jogos de Inverno ao terminar no quinto posto do sprint sentado. Cristian Ribera nasceu com artrogripose, doença congênita das articulações das extremidades. Em busca de tratamento, mudou-se de Rondônia para São Paulo quando ele tinha apenas dois anos. Ele começou no esporte com 15 anos, quando foi o atleta mais jovem a participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno PyeongChang 2018.