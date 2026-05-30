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Criciúma vence clássico diante do Avaí e cola no G-6 da Série B

Estadão Conteúdo

Com direito a golaço de falta, o Criciúma venceu o Avaí por 2 a 1 no clássico válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, na Ressacada, em Florianópolis (SC), o Criciúma fez dois gols com Otero e Fellipe Mateus. Os mandantes até diminuíram rápido com Paulo Vitor, mas a reação não foi o suficiente.

Com o resultado, o Criciúma voltou a vencer após quatro empate seguidos, mas aumentou sua sequência invicta para seis jogos. Com 17 pontos, está forte na briga pelo G-6. Já o Avaí não vence há nove partidas, sendo quatro empates e cinco derrotas, três delas seguidas, já que vinha de reveses contra Vila Nova e Goiás, ambos por 2 a 0. Com dez pontos, está ameaçado pela zona de rebaixamento (Z-4).

O Criciúma, mesmo fora de casa, foi o primeiro a assustar em lance de escanteio, com Willean Lepo cabeceando de forma perigosa. Fellipe Mateus ainda desperdiçou boa chance ao furar o chute em outro lance. Quando respondeu, o Avaí quase abriu o placar. Após escanteio, Paulo Vitor desviou, mas Marcelo Hermes evitou o gol praticamente em cima da linha.

Aos 38 minutos, porém, o Criciúma abriu o placar, novamente usando a bola parada, desta vez uma falta na intermediária. Otero bateu forte, com efeito, e acertou o ângulo. O goleiro Léo Aragão sequer pulou. Ainda deu tempo para o Avaí chegar novamente ao ataque e Thayllon bateu colocado, mas a bola parou no travessão.

Na volta para o segundo tempo, o ritmo aumentou e o Criciúma ampliou aos 34 segundos. Otero chutou de fora da área, a bola desviou, subiu bastante e foi para a grande área. Fellipe Mateus dominou com extrema categoria, já tirando do adversário, e chutou por baixo para vencer o goleiro. Mas aos três minutos, o Avaí voltou para o jogo ao diminuir para 2 a 1. Após cobrança de falta da esquerda de DG, Paulo Vitor subiu bem para cabecear cruzado, no cantinho.

Apesar desse início movimentado, as chances diminuíram no restante do segundo tempo. Waguininho até tentou para o Criciúma em chute de longe, mas para fora. Em outro lance, César Martins completou cruzamento, mas parou em defesa de Léo Aragão. Mesmo com as mudanças, os times não conseguiram criar uma chance clara e o placar não se alterou mais.

Na Série B, o Avaí volta a campo só na quarta-feira (10), às 20h, quando visita o Ceará no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 12ª rodada. Antes, faz os dois jogos da final da Copa Sul-Sudeste, diante da Chapecoense, na quarta-feira (3) e domingo (7). Já o Criciúma joga no próximo sábado, às 11h, quando recebe o Londrina no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela Série B.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 2 CRICIÚMA

AVAÍ - Léo Aragão; Wesley Gasolina, Gabriel Simples, Guilherme Aquino e DG (Wallison); Wenderson (Hyan), Paulo Vitor e Luiz Henrique; Thayllon, Walace (Isaías) (Caio Brazil) e Sorriso (Jamerson). Técnico: Cauan de Almeida.

CRICIÚMA - Pedro Santos; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo (Diego Gonçalves), Gui Lobo (Jean Irmer) (Thiaguinho) e Marcelo Hermes; Otero (João Carlos), Waguininho (Nicolas) e Fellipe Mateus. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Otero, aos 38 minutos do primeiro tempo. Fellipe Mateus, a um, e Paulo Vitor, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Gasolina e Gabriel Simples (Avaí). Otero e João Carlos (Criciúma).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO - 4.585 torcedores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

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Palavras-chave

Futebol, Criciúma, Avaí
Esportes
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