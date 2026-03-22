Criciúma marca logo no início e vence Náutico no Recife na estreia na Série B Estadão Conteúdo 22.03.26 19h02 Em confronto entre times acostumados a disputar a Série A, o Criciúma visitou o Náutico, na tarde deste domingo (22), e venceu, por 1 a 0, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE). Waguininho, logo aos seis minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida. Com o resultado, os visitantes foram a três pontos e largam no pelotão de cima. Já os donos da casa começam zerados. Apenas o campeão e o vice da Série B vão garantir a ida à Série A, já que, valendo os outros dois acessos, o terceiro enfrentará o sexto, enquanto o quarto pegará o quinto. Os quatro piores seguem caindo para a Série C. Mesmo atuando como visitante, o Criciúma começou melhor, tanto que, logo aos dois minutos, Rodrigo quase abriu o placar ao pegar rebote de falta de Otero. Na sequência, aos seis, Marcelo Hermes cruzou na medida para Waguininho, de cabeça, anotar o único gol da partida. Já aos 16, Muriel quase aceitou finalização de muito longe, em batida de Jean Irmer. A única chegada dos donos da casa no primeiro tempo veio aos 41, em bela tentativa de Wenderson, que exigiu boa defesa de Alisson. O duelo ganhou um capítulo praticamente definitivo aos cinco minutos, quando, após análise no VAR, Samuel Félix foi expulso por falta sobre Marcinho e deixou o Náutico com um jogador a menos. Aos sete, Diego Gonçalves teve a chance de ampliar, mas Diego Gonçalves, livre, conseguiu desperdiçar ótima chance. Apoiados pelos torcedores, os donos da casa tentaram uma pressão no final e deram contra-ataques aos visitantes, que seguraram a vitória pelo placar mínimo. Como as equipes não vão disputar os respectivos regionais - Copa do Nordeste, no caso do Náutico; Copa Sul-Sudeste, no caso do Criciúma -, os times voltam a campo apenas em 1º de abril, pela segunda rodada da Série B. Os alvirrubros visitam o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 19h, enquanto os tricolores recebem o Athletic Club, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), um pouco depois, a partir das 21h30. FICHA TÉCNICA NÁUTICO 0 X 1 CRICIÚMA NÁUTICO - Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes (Betão) e Yuri (Léo Jance); Samuel Félix, Wenderson e Vitinho (Ramon); Dodô (Marcos Rosa) e Juninho (Felipe Cardoso); Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos. CRICIÚMA - Alisson; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Marcinho, Jean Irmer (Fellipe Mateus), Eduardo (Thiaguinho) e Marcelo Hermes; Jonatha Robert (João Carlos) e Otero (Diego Gonçalves); Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista. GOL - Waguininho, aos seis minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Arnaldo, Igor Fernandes e Vinícius (Náutico); Bruno Alves, Eduardo e Thiaguinho (Criciúma). CARTÃO VERMELHO - Samuel Félix (Náutico). ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). PÚBLICO - 7.442 torcedores. RENDA - R$ 237.933,00. LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Criciúma Náutico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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