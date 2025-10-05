Crespo detona arbitragem de São Paulo x Palmeiras: Nunca vi isso em 50 anos, escandaloso

Hernán Crespo raramente, para não dizer nunca, fala de arbitragem e seus erros. Porém, neste domingo, 5, após a derrota do São Paulo de virada para o Palmeiras por 3 a 2 no MorumBis, o técnico não conseguiu evitar falar de Ramon Abatti Abel.

"Pessoalmente, nunca vivi algo igual de escandaloso como hoje. Tenho 50 anos, 32 anos de futebol como jogador e treinador. Nunca vi nada igual, nada tão evidente. Tenho maior respeito pelo Palmeiras, pela qualidade dos jogadores, pelo treinador", disse Crespo.

"E não tenho nada contra o Palmeiras ou seus jogadores. Dito isso, me pareceu escandaloso o que aconteceu. Nunca vi nada igual. Podemos melhorar coisas como sempre, terminar jogadas melhor, marcar melhor. Mas o que vivi hoje foi escandaloso, não consigo acreditar, por isso estou falando em espanhol, porque foi tão grande, tão evidente, que não posso acreditar", afirmou o argentino.

"Ia ser talvez algo histórico, a superioridade da equipe no primeiro tempo foi impressionante. Quando acontece o que aconteceu hoje, é muito difícil analisar o que aconteceu. Mas, neste momento, pedir uma análise... Eu estou louco ou vimos a mesma partida? Estão todos de acordo nesta sala? Porque senão parece que estou louco no que estou dizendo. Os erros condicionaram absolutamente tudo", completou.

Os lances de maior crítica a Ramon Abatti Abel foram no começo do segundo tempo, quando o São Paulo vencia por 2 a 0. Allan teria cometido um pênalti em Tapia e Andreas Pereira recebeu amarelo por uma entrada com as travas da chuteira na canela de Marcos Antônio. Em nenhum dos dois o VAR acionou Abatti para rever o ocorrido.

"Tenho respeito pela arbitragem brasileira. Falo de hoje, pra mim foi hoje. Tem coisas que fazem parte da vida de quem toma decisões, eu erro, o jogador erra. Quando é assim, enorme, é muito difícil de justificar. Hoje foi gravíssimo o que aconteceu. Gravíssimo no limite esportivo num encontro São Paulo x Palmeiras. Esse jogo se vê no mundo todo. No mundo todo viram isso, que é uma barbaridade, deixa o futebol brasileiro mal visto. E é uma lástima porque o futebol brasileiro é lindo. Eu nunca vi nada igual a hoje em 32 anos de carreira", finalizou Crespo.

O São Paulo volta a jogar apenas após a Data Fifa, no dia 16 de outubro, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Com a derrota para o Palmeiras, o time cai para a oitava posição no Brasileirão, com 38 pontos.