Crespo destaca força do elenco e espera reforços para duelo com a LDU: 'É recuperar jogadores' Estadão Conteúdo 14.09.25 21h28 Sem contar com oito jogadores tidos como titulares e contando com alguns retornos importantes, como Rafael Tolói, Arboleda, Marcos Antônio e Alisson, o técnico Hernán Crespo exaltou a qualidade do elenco são-paulino após a vitória por 1 a 0, neste domingo, no MorumBis. Juan Dinenno, que conquistou uma vaga graças aos desfalques no setor ofensivo, anotou o único gol da partida. "É um grupo fantástico, os jogadores se sacrificam uns pelos outros. Esta vitória fala do grupo, que é forte e tem vontade. Foi mais que uma vitória", elogiou o comandante argentino, satisfeito com a atuação do avante conterrâneo. "Juan trabalha muito, não é fácil encontrar lugar neste time. O grupo apoia quem joga um pouco menos e todos têm coragem para jogar. É mais fácil chegar em um time assim." Apesar da empolgação com a vitória, Crespo evitou comentar sobre o confronto com a LDU, na quinta-feira, e minimizou a altitude de 2.850 de Quito, palco do jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Casa Blanca. "Joguei na altitude com a seleção argentina. É um pouco diferente, mas a ideia de jogo não muda. Jogamos um futebol que a gente se identifica. A gente tem bola e tem vontade", comentou o técnico, adotando mistério em relação à preparação. "Até hoje pensamos no Botafogo, amanhã é a Liga de Quito. Sabemos que é difícil, não perde nunca em casa, mas amanhã estudaremos o que vamos fazer." "Estamos em situação confortável no Brasileiro, teremos as quartas (da Libertadores) para jogar. A gente vive o dia a dia, agora é recuperar os jogadores", comentou Crespo, torcendo para que o lateral Enzo Díaz, que saiu no intervalo, não tenha se lesionado neste domingo. "Não sei se foi joelho, mas acho que não é grave. Wendell sofreu lesão, voltou e sentiu de novo. Sempre tem riscos. Esperamos que não seja grave."